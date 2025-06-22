تصميم غريب .. جميلة عوض تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت جميلة عوض، مرتديه فستان مميز باللون الذهبي، وجاء الفستان بتصميم مختلف وعصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جميلة عوض، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جميلة عوض، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة جميلة عوض