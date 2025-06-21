عشان البكتيريا والميكروبات.. طريقة تنظيف مبرد المياه

يعد تنظيف مبرد المياه من الأمور شديدة الأهمية لصحة الإنسان ويجب أن تتم بشكل دوري لضمان نقاء المياه وخلوها من البكتيريا والفطريات وكافة الميكروبات التى تزداد في الأماكن الرطبة.

ووفقًا لما ذكره موقع Family Handyman نعرض لكم طريقة تنظيف مبرد المياه.

طريقة تنظيف مبرد المياه

في البداية افصل المبرد من الكهرباء، ثم افتح الصنابير لتصريف المياه المتبقية في الخزان الداخلي، ثم أزل الزجاجة أو الخزان العلوي إن وُجد.

في وعاء مناسب امزج كوبًا من الخل الأبيض أو ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع 3 لترات من الماء الدافئ المواد وطهر بها المبرد ولا تترك آثارًا كيميائية ضارة.

احضر قطعة إسفنج نظيفة أو فرشاة ناعمة وضع عليها محلول الخل ثم اغسل بها الجزء الداخلي من خزان المياه واتركه لمدة 10 دقائق قبل الشطف.

املأ خزان مبرد المياه بماء نظيف عدة مرات وافرغه بالكامل قبل التعبئة من جديد في كل مرة وذلك للتأكد من إزالة بقايا الخل أو البيكربونات.

اغسل الصنابير والسطح الخارجي لمبرد المياه بمحلول الخل مع استخدام قطعة قماش مبللة بنوع مطهر خفيف.

بعد التأكد من جفاف خزان مبرد المياه تماما قم بتركيب الزجاجة وتوصيله بالكهرباء.