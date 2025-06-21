تحذير | هذه الأطعمة تسبب القلق والاكتئاب

يعد الاكتئاب والقلق من اكثر المشكلات شيوعا بين جميع الاعمار من الرجال والنساء ويسبب مضاعفات عديدة قد تصل إلى السكري ومتلازمة الالم العضل الليفي والسكتة الدماغية.

وفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أخطر الأطعمة التى تسبب الاكتئاب والقلق.

الكحول



قد يبدو الأمر مناسبًا لتخفيف حدة القلق أو تعزيز الشعور بالتواصل الاجتماعي لكن في أغلب الأحيان، يُفضل تجنب شرب النبيذ والبيرة والمشروبات المختلطة.

قد تشعر بتحسن في تلك اللحظة، لكن الإفراط في الشرب قد يزيد أعراض الاكتئاب سوءًا مع مرور الوقت، لأن الكحول يُقلل من نشاط الدماغ كما أنه يُقلل من فعالية أدوية الاكتئاب.

الوجبات السريعة



قد تكون هذه الأطعمة سريعة ومُشبِعة، لكن قد تُؤثِّر سلبًا على مزاجك.



بحث العلماء عن كيفية تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية على مزاجك ووجد الكثيرون رابطًا بين هذه الأطعمة غير الصحية والاكتئاب. وأفضل خيار لك: نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

صلصة الصويا



هذا المنتج مخصص فقط للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين بالإضافة إلى الخبز والمكرونة والمعجنات، يوجد أيضًا في الأطعمة المعلبة مثل صلصة الصويا.

إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين، فقد يسبب لك القلق أو الاكتئاب كما قد يجعلك تشعر بالخمول وعدم القدرة على بذل أقصى جهد واقرأ الملصقات وحاول تجنبها.



الأطعمة المصنعة



إذا كنت تتناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، والحلويات، والمعجنات، ومنتجات الألبان عالية الدسم، فأنت أكثر عرضة للقلق والاكتئاب.

اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف، والفواكه، والخضراوات، والأسماك، يمكن أن يساعدك على الحفاظ على توازنك النفسي.