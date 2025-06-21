قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: 220 مليون متر مكعب من حقل ظهر في المستقبل
الحرس الثوري الإيراني: الاستهداف في الأهواز كان لمركز إسعاف لا قاعدة عسكرية
حبيبي انت هنا | شاهد ملكة جمال مصر برفقة محمد صلاح في الساحل الشمالي
60 شحنة .. أخبار سارة من البترول لمنع تخفيف الأحمال في الصيف
البترول: سفن التغييز الـ 3 تجنبنا حدوث أزمة كهرباء في الصيف
استعراض قوة في الشرق الأوسط.. هل اقتربت أمريكا من ضرب إيران؟| باحث سياسي يجيب
فضح أبواق الإعلام الإخواني.. أحمد موسى: حسام الغمري ضيف حلقتي الثلاثاء والأربعاء
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون والتنسيق في ظل التصعيد الإسرائيلي الإيراني
إسرائيل تُدمر منشاة أصفهان النووية الإيرانية
لا تخفيف للأحمال.. أحمد موسى يفتح ملف جهود الدولة لتوفير الغاز الطبيعي | بث مباشر
في "على مسئوليتي".. أحمد موسى: حسام الغمري فضح علاقة الموساد بالإخوان
لا تخفيف أحمال.. بشرى من وزارة البترول بشأن التيار الكهربائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير | هذه الأطعمة تسبب القلق والاكتئاب

الاكتئاب
الاكتئاب
اسماء محمد

يعد الاكتئاب والقلق من اكثر المشكلات شيوعا بين جميع الاعمار من الرجال والنساء ويسبب مضاعفات عديدة قد تصل إلى السكري ومتلازمة الالم العضل الليفي والسكتة الدماغية.

الاكتئاب

وفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم أخطر الأطعمة التى تسبب الاكتئاب والقلق.

الكحول


قد يبدو الأمر مناسبًا لتخفيف حدة القلق أو تعزيز الشعور بالتواصل الاجتماعي لكن في أغلب الأحيان، يُفضل تجنب شرب النبيذ والبيرة والمشروبات المختلطة.

قد تشعر بتحسن في تلك اللحظة، لكن الإفراط في الشرب قد يزيد أعراض الاكتئاب سوءًا مع مرور الوقت، لأن الكحول يُقلل من نشاط الدماغ كما أنه يُقلل من فعالية أدوية الاكتئاب.

الوجبات السريعة


قد تكون هذه الأطعمة سريعة ومُشبِعة، لكن قد تُؤثِّر سلبًا على مزاجك.
 

بحث العلماء عن كيفية تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر والكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية على مزاجك ووجد الكثيرون رابطًا بين هذه الأطعمة غير الصحية والاكتئاب. وأفضل خيار لك: نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

ماذا يحدث للجسم عند ترك الوجبات السريعة؟

صلصة الصويا


هذا المنتج مخصص فقط للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين بالإضافة إلى الخبز والمكرونة والمعجنات، يوجد أيضًا في الأطعمة المعلبة مثل صلصة الصويا.

إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين، فقد يسبب لك القلق أو الاكتئاب كما قد يجعلك تشعر بالخمول وعدم القدرة على بذل أقصى جهد واقرأ الملصقات وحاول تجنبها.


الأطعمة المصنعة


إذا كنت تتناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة، والأطعمة المقلية، والحبوب المكررة، والحلويات، والمعجنات، ومنتجات الألبان عالية الدسم، فأنت أكثر عرضة للقلق والاكتئاب. 
اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف، والفواكه، والخضراوات، والأسماك، يمكن أن يساعدك على الحفاظ على توازنك النفسي.

الاكتئاب تسبب الاكتئاب أطعمة تسبب الاكتئاب تسبب القلق القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

شجون الهاجري

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

أسعار الدواجن

نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نسمح بالإخلال بنظام امتحانات الثانوية العامة وسنعاقب المخالفين بالقانون

ترشيحاتنا

الاكتئاب

مع امتحانات الثانوية العامة .. هذه الأطعمة تعالج الاكتئاب

السكري

نوع خضار رخيص يمنع السرطان والسكري .. اكتشفه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

بالصور

عشان البكتيريا والميكروبات.. طريقة تنظيف مبرد المياه

مبرد المياه
مبرد المياه
مبرد المياه

حادث مؤسف في مدرجات باريس سان جيرمان وبوتافوجو بكأس العالم للأندية

شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا
شهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوجو البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية حادثا عنيفا ومأساويا في مدرجات ملعب "روز بول" بمدينة كاليفورنيا

هبوط أرضى مفاجئ بمنطقة الشونة في شبرا الخيمة .. صور

هبوط أرضي
هبوط أرضي
هبوط أرضي

أبرزهم الإسكندراني .. منصة watch it تطرح أفلاما جديدة هذا الموعد

بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني
بوستر فيلم الاسكندراني

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد