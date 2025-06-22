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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خسرت حياتها وزوجها بسبب السحر.. مأساة البلوجر لولا فاني تشعل السوشيال ميديا

البلوجر لولا فاني
البلوجر لولا فاني
اسماء محمد

سادت موجة كبيرة من الحزن خلال الساعات الماضية على البلوجر لولا فاني.. فما قصتها؟ وماذا حدث لها؟

قصة البلوجر لولا فاني 

تصدرت البلوجر لولا فاني الترند على مواقع السوشيال ميديا بعد وفاة أبو أولادها وزوجها السابق أسفل عقار حدائق القبة المنهار أمس في حين أنها عثرت على سحر نبأها بحدوث كل هذا.

معاناة البلوجر لولا فاني 

ظهرت البلوجر لولا فاني منذ فترة على السوشيال ميديا وهى في حالة صدمة بسبب عثورها على أعمال سحر لها ولزوجها وأولادها بالموت والطلاق وبالفعل حصلت الصدمة الأولى وانفصلت على زوجها ثم توفى أمس في عقار حدائق القبة المنهار لتنتهى قصة زواجها بالموت والطلاق.

ولم تنته مأساة البلوجر لولا فاني عند هذا الحد فبالرغم من انهيار حياتها الزوجية إلا أضرار السحر لم تنته حيث أصيبت البلوجر الشهيرة بمرض مناعي نادر أهلك صحتها وأخذ كل ما تمتلك من المال كما أنها لم تعد قادرة على العمل مثل من قبل بسبب مرضها خاصة أنه في الجهاز العصبي ويؤثر على كل الجسم. 

سبب سحر البلوجر لولا فاني 

كشفت البلوجر لولا فاني منذ فترة أنها وجدت عمل سحر في بيت زوجها بالموت والطلاق لها وتدمير الأسرة كلها واعتقدت أن من قامت بهذه الكارثة هى إحدى المعجبات بزوجها الضابط حيث أنه كان ذو مركز اجتماعي مرموق ومستقبل مهني باهر فضلا عن وسامته كما أن المستوى المادى للبلوجر لولا فاني وطليقها كان جيدا جدا ولكنها صدمت عندما عرفت الفاعل الحقيقي.

مرض البلوجر لولا فاني 

وكشفت البلوجر لولا فاني في توقيت سابق أنها تعرضت لأعمال سحر لهدم بيتها وأسرتها من امرأة كانت قريبة منها و لم تكن تتوقع ابدا أنها تقوم بهذه الأفعال الشنيعة وهى حاليا خسرت بيتها وزوجها وصحتها وأموالها وحياتها السابقة، واعلنت لولا فاني أنها أصيبت بمرض مناعي في الجهاز العصبي اسمه ms أو التصلب المتعدد وهو من الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجا ورعاية مدى الحياة حيث إنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل الشلل.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا ومنشئو المحتوى بشكل كبير مع مأساة البلوجر لولا فاني.

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