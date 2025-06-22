ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البطيخ؟

البطيخ لذيذ وله فوائد صحية عند تناوله باعتدال. مع ذلك، الإفراط في تناوله ليس جيدًا، إذ قد يسبب آثارًا جانبية مزعجة .

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للبطيخ؟

الآثار الجانبية الشائعة للبطيخ تشمل:

قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي: يحتوي البطيخ على الليكوبين، والتي عند تناولها كل يوم يمكن أن تؤدي إلى الغثيان ، والبراز الرخو ، وحرقة المعدة ، والالتهاب.

قد يرفع نسبة السكر في الدم الى مستويات: يحتوي البطيخ على سكريات طبيعية ومؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، مما يعني أن على مرضى السكري الانتباه لكمية البطيخ التي يستهلكونها، من الأفضل أيضًا تجنب عصر البطيخ لأنه قد يزيل الألياف ، مما يجعل السكر يصبح امتصاص الجسم للسكر أسهل، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم.

قد يُسبب ردود فعل تحسسية : في حالات نادرة، قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، وقد يُعانون من ردود فعل تحسسية مثل الشرى والتورم وصعوبة التنفس .

في الحالات الشديدة، قد يُسبب رد فعل تحسسي.قد يؤدي إلى الحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تهدد الحياة.

المصدر medicine.net