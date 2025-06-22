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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول البطيخ؟

البطيخ
البطيخ
نهى هجرس

البطيخ لذيذ وله فوائد صحية عند تناوله باعتدال. مع ذلك، الإفراط في تناوله ليس جيدًا، إذ قد يسبب آثارًا جانبية مزعجة .

ما هي الآثار الجانبية الشائعة للبطيخ؟

الآثار الجانبية الشائعة للبطيخ تشمل:

قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي: يحتوي البطيخ على الليكوبين، والتي عند تناولها كل يوم يمكن أن تؤدي إلى الغثيان ، والبراز الرخو ، وحرقة المعدة ، والالتهاب.

علامات تدل على فساد البطيخ

قد يرفع نسبة السكر في الدم الى مستويات: يحتوي البطيخ على سكريات طبيعية ومؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، مما يعني أن على مرضى السكري الانتباه لكمية البطيخ التي يستهلكونها، من الأفضل أيضًا تجنب عصر البطيخ لأنه قد يزيل الألياف ، مما يجعل السكر يصبح امتصاص الجسم للسكر أسهل، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الجسم.

قد يُسبب ردود فعل تحسسية : في حالات نادرة، قد يُعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، وقد يُعانون من ردود فعل تحسسية مثل الشرى والتورم وصعوبة التنفس .

في الحالات الشديدة، قد يُسبب رد فعل تحسسي.قد يؤدي إلى الحساسية المفرطة ، والتي يمكن أن تهدد الحياة.

المصدر medicine.net 

البطيخ فوائد البطيخ أضرار البطيخ

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