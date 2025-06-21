غير متوقع.. طعام شهير يعالج انقطاع الطمث وارتفاع الكوليسترول

يعد العدس البني من أكثر المواد النباتية الغنيه بالفيتامينات والعناصر الغذائية وفي مقدمتها البروتين وفيتامين ب.

وطبقا لما جاء في موقع tuasaude نعرض لكم اهم فوائد العدس البني للصحة.

خفض مستويات الكوليسترول

يمكن أن يساعد العدس على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فهو مصدر للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل العدس، تقلل امتصاص الدهون في الأمعاء، كما تحفز إفراز العصارة الصفراوية، مما يمنع إنتاج الكوليسترول في الكبد.

تعزيز فقدان الوزن



لأن البقوليات غنية بالألياف وتُبطئ عملية هضم الطعام في المعدة، فإنها تُساعد على إنقاص الوزن. فهي تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية.

ومع ذلك، لإنقاص الوزن، من الضروري أيضًا الحفاظ على نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

الوقاية من فقر الدم



يمكن أن يساعد العدس في الوقاية من فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

الحديد معدن أساسي لإنتاج الهيموجلوبين، وهو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم.

العدس غنيٌّ بحمض الفوليك، وهو فيتامين يُعزّز تكوين خلايا الدم.

تعزيز المناعة

العدس غني بالبروتين، وهو عنصر غذائي يلعب دورًا في تكوين الخلايا المناعية ولذلك فإن تناول العدس يُساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يُساعد على الوقاية من الأمراض والالتهابات.



تخفيف متلازمة ما قبل الحيض وانقطاع الطمث



يحتوي العدس على الليغنانات والإيزوفلافون، وهما مركبان حيويان فعالان، لهما خصائص مشابهة لهرمونات الإستروجين، لذلك يُساعد تناول العدس على تنظيم الهرمونات الأنثوية وتخفيف أعراض ما قبل الحيض أو انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج.

تعزيز صحة القلب



يُعزز العدس صحة قلبك ويحافظ عليها لاحتوائه على مركبات طبيعية مثل الإيزوفلافون والبوليفينول.



هذه مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مضاد للأكسدة، تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، مما يمنع أمراضًا مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية.