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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

طريقة تحضير رول الجلاش
طريقة تحضير رول الجلاش بالشوكولاتة

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة.

تقدم الشيف سها أكلة من أكلات الزمن الجميل وهى طريقة تحضير كفتة الحاتي، وطريقة عمل كفتة الدجاج.

كفتة الحاتي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل كفتة الحاتي.

مقادير كفتة الحاتي

كيلو لحمة مفرومة
ربع كيلو لية مفرومة
٢بصل مفروم
ربع كوب برغل ناعم
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملح
فلفل أسود
(للتسييخ)
ملعقة صغيرة صلصة
ملعقة كبيرة زيت
ماء بصل

طريقة تحضير كفتة الحاتي

نغسل البرغل فقط بدون نقع ثم نصفي البصل جيداً من الماء ونأخذ منه التفل فقط ونترك الماء جانباً "لاستخدامه أثناء التسييخ" ثم نخلط كل المكونات مع بعض ونعجنها جيداً حتى تتجانس ثم نأخذ ماء البصل ونضيف عليه الزيت والصلصة ونستخدم هذا الخليط أثناء تسييخ الكفتة على أعواد خشبية ثم نسويها على شواية كهربائية أو على جريل ونشعل لها فحمة حتى تأخذ منها رائحة الشوي أو نسويها على الفحم "ونستخدم أسياخ معدن" وتقدم على أوراق بقدونس وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير كفتة الحاتي الدجاج 

تعد وجبة الدجاج من أساسيات السفر التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كفتة الدجاج سهلة ولذيذة

المكونات  كفتة الحاتي الدجاج 

١/٤كيلو صدور دجاج مفرومة
بصله متوسطة
2 ملعقة بقسماط ناعم
ملح وفلفل وبهارات دجاج

ملعقة صغيرة ثوم بودر
بيضة
فيجيتار للتغطية

طريقة عمل  كفتة الحاتي

نخلط الدجاج المفروم مع البصله المفرومه ناعم والبقسماط والبهارات والملح والفلفل ونعجنهم كويس ونصبعهم.
نضرب بيضه مع معلقه خل ورشه ملح وفلفل ونحط الكفته ف البيضه وبعدين ف الفجيتار.
نقليها في زيت متوسط السخونه ونحمرها كويس ونطلعها علي مناديل مطبخ ونقدمها بالهنا والشفا .

طريقة عمل كفتة الدجاج

تعد وجبة الدجاج من أساسيات السفر التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كفتة الدجاج سهلة ولذيذة

المكونات طريقة عمل كفتة الدجاج

١/٤كيلو صدور دجاج مفرومة
بصله متوسطة
2 ملعقة بقسماط ناعم
ملح وفلفل وبهارات دجاج

ملعقة صغيرة ثوم بودر
بيضة
فيجيتار للتغطية

طريقة عمل كفتة الدجاج

نخلط الدجاج المفروم مع البصله المفرومه ناعم والبقسماط والبهارات والملح والفلفل ونعجنهم كويس ونصبعهم.
نضرب بيضه مع معلقه خل ورشه ملح وفلفل ونحط الكفته ف البيضه وبعدين ف الفجيتار.
نقليها في زيت متوسط السخونه ونحمرها كويس ونطلعها علي مناديل مطبخ.

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

 ترغب الكثير من النساء فى تقديم وجبات غداء خفيفة وسريعة خلال شهر رمضان، فالأغلبية لا يستطيع تناول الكثير من الطعام. 

وتعد أكلة الأرز البسمتي بالخضار خيارا مناسبا جدا لكل أسرة، فهى تحتوى على تشكيلة كبيرة من الخضار والبروتين.

ونقدم لكم طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار بخطوات الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج “أميرة فى المطبخ” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير أرز بسمتي بالخضار

أرز بسمتي  منقوع ومصفى
زبدة 
مرقة

بسلة 
جزر

فلفل الوان 
كزبرة خضراء
زهر بروكلى
فاصولياء حمراء
كوسة 
بصل

ملعقة كارى

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

- ضعى الزبدة فى طاسة على النار وشوحي فيها البصل مع الكارى والملح والفلفل الأسود.

- أضيفي الجزر والكوسة و الخضروات وقلبي جيدا وضعي الأرز البسمتى عليها وقلبي جيدا.

- أضيفي الفاصوليا و الكزبرة ثم المرقة، وتتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز البسمتى.

طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

رول الجلاش بالشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة فيما يلي"

مقادير رول الجلاش بالشوكولاتة

لفة جلاش
(الحشوة)
كنافة محمرة
مكسرات مجروشة
(صوص الشوكولاتة)
نصف كوب كاكاو خام دريم
نصف كوب حليب
كوب سكر بودر
كوب زيت نباتي
رشة ملح
نصف م ص سائل فانيليا
(للدهن)
زبدة ذائبة

طريقة تحضير رول الجلاش بالشوكولاتة

نفرد ثلاث ورقات من الجلاش ثم نضع الكنافة وصوص الشوكولاتة في المنتصف ثم نضيف المكسرات المجروشة على الوجه ثم نلف الجلاش رول محكم ونكرر حتى الانتهاء من الكمية، ثم نرصه في صينية خبز مدهونة بالزبدة الذائبة ثم ندهن الوجه بالزبدة الذائبة، ثم نخبزه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى يحمر الوجه، وعند التقديم يزين بصوص الشوكولاتة والسكر البودر ويقدم بالهنا والشفا.

لعمل صوص الشوكولاتة

نخلط كل المكونات ونضربها بالهاند بليندر أو في الكبة أو بالمضرب السلك حتى تمتزج تماماً ويسمك القوام.

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