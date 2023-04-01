عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة الجبنة على سفرة رمضان

شوربة
شوربة

تعد شوربة الجبنة من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى سفرة رمضان فهي مغذية وشهية وغير تقليدية 

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الجبنة بمذاق احترافي من خلال وصف الشيف شربيني

هؤلاء ممنوعون من تناول التمر والبلح.. تعرف عليهم

فاكهة الجنة .. اكتشف تأثير تناول الموز في السحور


مقادير شوربة الجبنة

صدور دجاج

جبنة مبشورة

جزر

مشروم

ثوم

اعشاب

جبنة كريمية

كمون

فلفل حار

زبدة

ملح

فلفل أسود


طريقة عمل شوربة الجبنة

* في حلة على نار هادئة سيحي الزبدة ثم ضعي بصل وثوم  وجزر مبشور وقلبي قليلا ثم ضعي  صدور الدجاج والمشروم و الملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي جيدا حتى تتحمر المكونات 

*  اضيفي الماء على الخليط واتركيه حتى الغليان ثم اخرجى الدجاج من الحلة واتركي المكونات تبرد ثم اخفقيها فى الخلاط  واضيفي الجبنة المبشروة والجبة الكريمية 

* ضعي مكونات شوربة الجبنة مرة اخرى على النار واتركيهم حتى الغليان ثم ضعي علها قطع الدجاج وتقدم 

شوربة الجبنة الشوربة شوربة طريقة عمل شوربة طريقة عمل شوربة الجبنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

موضوعات متعلقة

خناقة كوميدية بين رضوى الشربيني وياسمين عبد العزيز.. والسبب العوضى

مع تقلبات الطقس.. طعام يرفع المناعة في الإفطار

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

لعزومات الجمعة .. طريقة عمل النجرسكو

طريقة عمل القطايف بحشوة شهية لسفرة رمضان

فاكهة الجنة .. اكتشف تأثير تناول الموز في السحور

بحركة واحدة.. تخلصى من كل المواد الضارة في الأرز

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بعد الإفطار؟

ترشيحاتنا

مقطع فيديو يشعل الغضب بالسعودية والسلطات تتحرك | ما القصة

زيادة المعاشات 30% | مفاجأة لهذه الفئات بعد تطبيق قرار الرئيس اليوم

أثناء تفسير آية .. أحمد عمر هاشم يدخل في نوبة بكاء

نزل 280 جنيها في دقائق.. مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

مصطفي كامل يرفض وصف ويجز بالمطرب

رامز جلال ساخرا من مصطفي كامل: فارد شعره بمكواه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الصداع في رمضان.. تعرف عليه

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الخروب في البيت

نشرة المرأة والصحة| سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة.. اعرف صحة القلب والشرايين من الأذن

الكيرفي والهيصة.. حلويات رمضان 2023 تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

نيللي كريم: قبلة هاني سلامة مش غلطة ومعنديش مانع أعمل مشهد حميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ