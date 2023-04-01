طريقة عمل شوربة الجبنة على سفرة رمضان

تعد شوربة الجبنة من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى سفرة رمضان فهي مغذية وشهية وغير تقليدية

نعرض لكم طريقة عمل شوربة الجبنة بمذاق احترافي من خلال وصف الشيف شربيني



مقادير شوربة الجبنة

صدور دجاج

جبنة مبشورة

جزر

مشروم

ثوم

اعشاب

جبنة كريمية

كمون

فلفل حار

زبدة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل شوربة الجبنة

* في حلة على نار هادئة سيحي الزبدة ثم ضعي بصل وثوم وجزر مبشور وقلبي قليلا ثم ضعي صدور الدجاج والمشروم و الملح والفلفل الأسود والكمون وقلبي جيدا حتى تتحمر المكونات

* اضيفي الماء على الخليط واتركيه حتى الغليان ثم اخرجى الدجاج من الحلة واتركي المكونات تبرد ثم اخفقيها فى الخلاط واضيفي الجبنة المبشروة والجبة الكريمية

* ضعي مكونات شوربة الجبنة مرة اخرى على النار واتركيهم حتى الغليان ثم ضعي علها قطع الدجاج وتقدم