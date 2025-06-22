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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحميك من مرض خطير .. فوائد غير متوقعة لتناول أوميجا 3

اوميغا3
اوميغا3
نهى هجرس

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي "دهون صحية" قد تدعم صحة قلبك، ومن أهم فوائدها المساعدة على خفض مستوى الدهون الثلاثية، تشمل أنواع أوميغا 3 المحددة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتينويك (EPA) (الموجود في المأكولات البحرية) وحمض ألفا لينوليك (ALA) (الموجود في النباتات)، ومن الأطعمة التي قد تساعدك على إضافة أوميغا 3 إلى نظامك الغذائي الأسماك الدهنية (مثل السلمون والماكريل)، وبذور الكتان، وبذور الشيا.

ما هي فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية؟

لأحماض أوميغا 3 الدهنية فوائد عديدة لصحة القلب والأوعية الدموية، ومن أهمها أنها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية ، فارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم ( فرط ثلاثي جليسريد الدم ) يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وبالتالي، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذا، من المهم الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية تحت السيطرة، بالإضافة إلى ذلك، قد تساعدك أحماض أوميغا 3 على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض ضغط الدم.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن أحماض أوميجا 3 قد تقلل من خطر الإصابة بما يلي

أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) .

الموت المفاجئ الناجم عن عدم انتظام ضربات القلب ( عدم انتظام ضربات القلب ).
جلطات الدم .

إلى جانب صحة القلب، قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية على تقليل خطر الإصابة بما يلي:

بعض أشكال السرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي.

مرض الزهايمر والخرف .

الضمور البقعي المرتبط بالعمر

أوميغا 3 فوائد أوميغا 3 أضرار أوميغا 3 القلب

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