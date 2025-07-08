بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان.. لن تتوقع المشتري

أثار بيع منزل طفولة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ، في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة من الاهتمام العالمي.

ووفقا لما جاء في موقع npr فقد وافق مجلس أمناء مدينة دولتون بولاية إلينوي بالإجماع يوم الثلاثاء على تقديم عرض لشراء منزل بابا الفاتيكان والذي سيطرح للبيع بالمزاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويتكون منزل بابا الفاتيكان من ثلاث غرف نوم وثلاثة حمامات من الطوب

ووصف رئيس البلدية جيسون هاوس ، في اجتماع المجلس الذي تم بثه مباشرة عبر الانترنت، أن عملية الشراء بأنها "فرصة فريدة من نوعها" للقرية حيث عانت في السنوات الأخيرة من سلسلة من الفضائح بسبب سوء السلوك المالي والسياسي المزعوم لرئيس البلدية السابق.

وأوضح هاوس قائلا "بإمكاننا إما أن نغتنم هذه اللحظة ونمضي بها إلى الأمام، أو أن نترك هذه اللحظة للمستثمر".

ذكريات بابا الفاتيكان بمنزله

كان انتخاب البابا ليو في شهر مايو ، أول بابا من مواليد الولايات المتحدة ، سببا في لفت الانتباه الوطني إلى قرية دولتون التى يقدر عدد سكانها بنحو 20 ألف نسمة وتقع على بعد 20 ميلاً تقريبا جنوب شيكاغو.

وفقًا لمحطة WBEZ الإذاعية عاش بابا الفاتيكان ليو، المعروف آنذاك باسم روبرت بريفوست ، في منزل بشارع إيست ١٤١ حيث اشترى والداه هذا البيت جديدًا في عام ١٩٤٩ منوهلال قرض عقاري شهري بقيمة ٤٢ دولارًا أمريكيًا.

انتقل بابا الفاتيكان في شبابه للدراسة الجامعية، وقضى في بيرو معظم حياته المهنية قبل أن يرتقى في مناصب الفاتيكان .

باعت عائلة بابا الفاتيكان المنزل عام ١٩٩٦، وتغيرت ملكيته عدة مرات خلال السنوات الماضية، ولكن مؤخرًا، اشتراه أحد السكان المحليين كملكية عامة عام ٢٠٢٤ ، وحاول بيعه في وقت سابق من هذا العام عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تشهد تغييرًا جذريًا في قيادتها.

ذكرت كتيباتها الإرشادية: " أن رحلة البابا ليون الرابع عشر من الحي المتواضع للفاتيكان شهادة على الإيمان والمثابرة والعزيمة"