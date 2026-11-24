كشفت الفنانة مريم الخشت عن شعورها بعدما شاهدت مقطعًا مجمعًا لأعمالها الفنية خلال استضافتها في برنامج «الصورة»، مؤكدة أنها فوجئت بحجم الاختلاف بين الشخصيات والأعمال التي قدمتها، رغم معرفتها المسبقة بتنوعها.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها عندما شاهدت الأعمال متتابعة شعرت بالدهشة، وتساءلت: «إيه ده؟ أنا عملت كل الحاجات دي؟»، موضحة أنها كانت تعرف أن الأعمال مختلفة عن بعضها، لكن رؤيتها مجمعة في مقطع واحد جعلتها تشعر بحجم هذا التنوع بصورة أكبر.

وأشارت الخشت إلى أنها بدأت مشوارها الفني عام 2017 من خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس»، وقدمت فيه شخصية شهيرة، معتبرة أن تلك البداية كانت فرصة جيدة للغاية، وأنها حظيت بحظ كبير، لأنها عملت مع فريق وصفته بأنه «طقم رهيب»، مؤكدة أن هذه كانت بداية يتمناها أي فنان.

وتضمن المقطع الذي عُرض خلال اللقاء مشاهد متنوعة من أعمالها، من بينها «لا تطفئ الشمس»، و«ليالي أوجيني»، و«زي الشمس»، و«لعبة النسيان»، و«بدون سابق إنذار»، و«كامل العدد»، و«عملة نادرة»، وصولاً إلى مسلسل «طالع نازل».

كما تفاعلت الخشت مع المقاطع المعروضة، وطلبت الاحتفاظ بها قائلة: «أنا عايزة ده، أنا عايزة ده، هاديهولي»، قبل أن تشكر فريق العمل على إعداد الاستعراض الذي جمع محطات من مشوارها الفني.