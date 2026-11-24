قال محمد المهندس، ابن الفنان الراحل فؤاد المهندس، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، إن شويكار كانت بمثابة والدته الثانية.



واستهل الليثي الحوار بالترحيب به قائلاً: "أهلاً بيك يا محمد"، ثم سأله عن أكثر صفة كان يحبها في شويكار، ليكشف محمد عن الصفة التي جعلته يتعلق بها ويعتبرها أمه.

وقال محمد فؤاد المهندس: "إحنا كنا إخوات أنا ومنة وأحمد، وكنا دايماً مع بعض".

وتحدث محمد عن طبيعة الخلافات بين والده وشويكار، ومن منهما كان يبادر بمصالحة الآخر، مؤكداً أن شويكار كانت تخرج معهم، وعما إذا كانت تتدخل للصلح عندما يحدث خلاف بينه وبين والده، أجاب: "ياما تدخلت، شويكار كانت تقف بجانبي دائماً".

وروى موقفاً جمعه بشويكار لا يمكن أن ينساه أبداً، وهو عند صلاته عليها، وقال إنه دائماً يذكرها بالخير لأنه يعشقها، ومرة كانوا سيسافرون إلى اليونان، وقال لوالده إنه يريد السفر فرفض والده، وذهب إلى شويكار وأقنعته.

وأضاف: "أنا كنت شقي في المدرسة، وورثت عن والدي خفة الدم، ولي ذكريات رائعة مع منة وزوجها، فقد تكلّم معي الأول قبل أن يرتبط بها، ومنة وقفت معايا في كل شيء، والراحل فؤاد المهندس وصّى أولاده أن يتعاملوا معي بكل حب وأنا كمان، وإحنا الثلاثة كنا مبسوطين جداً مع بعض، وأنا كنت أقول لوالدي يا أستاذ".

كما كشف محمد عن الصفة التي لم يكن يحبها في والده، والصفة التي كانت تميزه، وقال: "كنت بحب فيه الطيبة وحبه لكل الناس، وفي الأول كان ديكتاتور وبعد ذلك تغير، ويحب أن يستمع لوجهة النظر الأخرى".

وعن أعمالهما الفنية، تحدث محمد عن أكثر الأعمال التي يحبها لوالده ولشويكار، ومنها مسرحية "أنا وهو وهي"، وأن فيلم "فيفا زلاطة" شهد خروج أغنية "مصر هي أمي" التي نجحت بشدة وأصبحت باقية.

وعن العمل الذي كان والده يحبه جداً ويتفرج عليه كثيراً، قال إنه يحب فيلم "مطاردة غرامية" و"أخطر رجل في العالم"، وندم على فيلم قدمه، وهو فيلم "نحن الرجال طيبون".

وكشف محمد عن الجانب المختلف في شخصية شويكار وفؤاد المهندس عكس الصورة التي يعرفها الناس عنهما، مؤكداً أن فؤاد المهندس كان جاداً جداً، والمذاكرة لابد أن تكون مضبوطة، وحازماً جداً في المنزل.

وأضاف: "كان فؤاد المهندس يوصل منة إلى لجنة الامتحان في الثانوية وبعدها أنا، ولم يتركنا، ووجود أبي فؤاد المهندس وشويكار يشعرنا بالفخر، والناس فرحانة بينا، لكنهم أبعدونا عن الميديا، وبعد قرار الانفصال بينهما هما كانوا كبار والتزمنا بقرارهما".

ووجه الليثي سؤالاً مشتركاً لمحمد ومنة الله: "هل حسيتوا إن شهرة الأب والأم كانت ميزة ولا عبء في حياتكم؟"، ليكشف كل منهما عن رؤيته لتجربة النشأة في بيت اثنين من أكبر نجوم الفن المصري.

واختتم الليثي الحلقة بسؤال مؤثر: "لو كان بإيديكم ترجعوا يوم واحد من أيام زمان وتقضوه مع الأب والأم من غير كاميرات ولا شهرة.. تختاروا أي يوم؟"، ليختار كل منهما اليوم الذي يتمنى أن يعيشه من جديد.

وأشار محمد ومنة إلى أن سفريات بيروت ويوماً مع بعض في فندق، وأن الصيف كله كان معاهم، هي الأيام التي يتمنون عودتها.

وفي نهاية الحلقة، طلب الليثي من منة أن تقول كلمة عن فؤاد المهندس، فقالت إنه كان أباً عظيماً وأعطاها كثيراً وتأثرت به وطول عمرها تتذكره، ومن محمد أن يقول جملة عن شويكار، فقال إنه يفتقدها ويحبها جداً ويعشقها، في لحظة وفاء مؤثرة لذكرى النجمين الكبيرين.