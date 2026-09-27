بعد جدل إعفاء اللاعبين من ودية جنوب إفريقيا.. خبير لوائح يحسمها

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه لا يحق لأي نادٍ المطالبة بإعفاء لاعبيه من المشاركة مع منتخب مصر في ودية جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل في القاهرة، باعتبارها تقام خلال فترة الأجندة الدولية.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأندية من حقها عدم إرسال لاعبيها إلى المنتخبات قبل اليوم الأول من الأجندة الدولية، مشيرًا إلى أن مباراة جنوب إفريقيا تقع داخل الفترة الدولية المعتمدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، على ملعب جوبا في عاصمة جنوب السودان.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا مع أنجولا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويتصدر منتخب مالاوي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب مصر وأنجولا برصيد نقطة لكل منهما، بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون نقاط.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مواجهة ودية أمام جنوب إفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.