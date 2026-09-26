تعليق قوي من نشأت الديهي على أزمة حسام حسن مع الشناوي ومحمد صلاح

علق الإعلامي نشأت الديهي، على أزمة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني مع النادي الأهلي بعد حديثه عن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق وخروج محمد صلاح من معسكر المنتخب بعد أزمته مع العميد.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "الكابتن حسام حسن قبل مباراته مع أنجولا بالأمس عمل مؤتمر وعلق تعليق لا يليق على محمد الشناوي وقال إنه منتهي كابتن حسام لم يوقف في التعليق قولا واحدا والنادي الأهلي عمل بيان صارخ وهاجم فيه الكابتن حسام حسن".



وأضاف "النادي الاهلي عنده حق، إعمال العقل شيء من الجنون، وبعدين الكابتن صلاح غادر المعسكر يا أخي بحكم المصلحة سيبه يلعب الماتش كله في أي لحظة ممكن يخلصلك ماتش إحنا شايفينه في كل البطولات".



وتابع "شيء غريب هل دي حاجة مرتبطة بينا كمصريين هل إحنا بنكره النجاح إحنا قعدنا نقول المدرب المصري حلو لما يجي نشجعه ويعمل أداء عظيم هل اتغر ولا إحنا ملناش حظ، أنا شايف محمد صلاح قيمة كبيرة ده لما قعد على صخرة في تركيا عملوها مزار".



واستطرد "يعني من باب التكريم لمحمد صلاح كنت سيبه لآخر الماتش، أنا غيران على سمعة مصر لا على شخص محمد صلاح وعلى سمعة مصر وليس النادي الأهلي ولا احمل إلا كل حب للكابتن حسام حسن ولكن فعلا فيه حاجة غلط في العمل الجماعي إحنا في مصر لا نجيد العمل بتجرد أو هدوء".