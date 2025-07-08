سهلة ولذيذة .. طريقة عمل كيكة الجيلي الباردة

إذا كنتِ من محبي الحلويات الباردة في الصيف نقدم لكي اليوم إليكِ طريقة عمل كيكة الجيلي الباردة بشكل سهل ولذيذ، ومناسبة جدًا لفصل الصيف:

كيكة الجيلي الباردة

المقادير:

للطبقة الأولى (الكيك):

1 باكيت كيك جاهز بنكهة الفانيليا (أو كيك إسفنجي منزلي)

ربع كوب عصير أو حليب (لترطيب الكيك)

للطبقة الثانية (الكريمة):



2 كوب زبادي (أو لبن رايب)

1 كوب كريمة خفق أو قشطة

4 ملاعق كبيرة سكر

1 باكيت فانيليا

للطبقة الثالثة (الجيلي):

2 باكيت جيلي فراولة (أو أي نكهة تحبيها)

2 كوب ماء مغلي

فواكه حسب الرغبة (فراولة، موز، خوخ، كيوي...)



طريقة التحضير:

1. تحضير قاعدة الكيك:

في صينية بايركس أو قالب تارت، ضعي طبقة من الكيك الجاهز وبلّليه بالقليل من العصير أو الحليب حتى يطرى.



2. تحضير طبقة الزبادي:

في وعاء، اخلطي الزبادي مع الكريمة (أو القشطة)، السكر والفانيليا حتى تتجانس تمامًا.

صبي الخليط فوق الكيك وافرديه بالتساوي.

ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك الكريمة.



3. تحضير الجيلي:

ذوّبي الجيلي في الماء المغلي جيدًا واتركيه يبرد قليلًا (لكن لا يتماسك).

رتبي شرائح الفواكه فوق طبقة الزبادي.

اسكبي الجيلي فوق الفواكه بحذر حتى لا تتحرك.

أعيدي الكيكة للثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى يتماسك الجيلي تمامًا.

للتقديم:

قطّعي الكيكة وقدّميها باردة.