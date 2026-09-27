إصابة فتاة برصاص الاحتلال عند حاجز قلنديا.. وإصابة 5 فلسطينيين بغزة

أصيبت فتاة فلسطينية بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليها عند حاجز قلنديا، بين القدس ورام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على السيدة أثناء وجودها عند الحاجز، فيما أظهرت مقاطع مصورة إصابتها وسقوطها أرضا.

وزعمت قوات الاحتلال أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن وأنها كانت بحوزتها سكين، بينما أفادت روايات محلية بأن دخولها إلى مسلك المركبات ربما وقع عن طريق الخطأ، قبل أن يطلق الجنود وعناصر الأمن النار عليها.

5 فلسطينيين بجروح فجر اليوم الأحد



وأصيب 5 فلسطينيين بجروح فجر اليوم الأحد جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي ‏الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.‏

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، أن طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي شنت غارة ‏فجر اليوم على خيمة تؤوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان، ما أدى لإصابة خمسة ‏بجروح.‏

وكان فلسطيني قُتل أمس السبت متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال ‏قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 1408، ‏فيما تجاوز عدد الإصابات 4890، وبلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 834.‏

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلاً في قرية المغير شمال شرق ‏رام الله، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد أن أجبرت أفراد العائلة على مغادرته.‏

وأفادت مصادر محلية فلسطينية لوكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب المنزل بأنها ‏ستبقيه محولاً إلى ثكنة عسكرية لمدة 48 ساعة، فيما تمركز عدد من جنودها بداخله، قبل أن تجبر ‏أفراد العائلة على إخلائه، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل ذاته قبل أيام وحولته إلى ‏ثكنة عسكرية لمدة يومين.‏

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس السبت أربعة مزارعين من بلدة كفر ‏اللبد شرق طولكرم في ‏الضفة الغربية، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من ‏مستوطنة “عناب” المقامة على ‏أراضي البلدة.‏