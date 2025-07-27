صدم سيارة فتاة وادعى نفوذه لترهيبها.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بقيام قائد سيارة بالاصطدام بسيارة إحدى السيدات بالجيزة وزعم مستقلها بنفوذ أحد أقاربه.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه (مصمم جرافيك ، عامل – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما أقرا بأنه حال سيرهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة فوجئا بقدوم سيارة ملاكي قيادة إحدى السيدات من الجانب الأيمن أوشكت على الاصطدام بهما فحدثت مشادة كلامية بينهم قام على إثرها مستقل السيارة بالادعاء بنفوذ أحد أقاربه لترهيبها.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.





