غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

طرح المنتج أحمد السبكي الأغنية الدعائية لفيلم “روكي الغلابة” بعنوان “أشرار” من غناء النجوم دنيا سمير غانم وأحمد سعد عبر موقع يوتيوب.

وأغنية “أشرار” من كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيي .

فيلم روكي الغلابة

ومن المقرر ان يطرح فيلم روكي الغلابة يوم ٣٠ يوليو الجاري فى دور العرض السينمائية.

احتلت دنيا سمير غانم المركز الأول بفيلم "روكي الغلابة" وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل الذي احتل رقم واحد علي قائمة الأكثر مشاهده عاليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد ، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.