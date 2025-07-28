يوسف معاطي: اتفقت مع عمر الشريف على تقديم الجزء الثاني من فيلم إشاعة حب

قال المؤلف الكبير يوسف معاطي إنه اتفق مع الفنان عمر الشريف على تقديم الجزء الثاني من فيلم "إشاعة حب" وكان عمر الشريف سيقدم دور يوسف وهبي.

وأضاف أن جمال الليثي منتج إشاعة حب والمخرج فطين عبد الوهاب أثناء إخراج فيلم إشاعة حب وعرضه، كانوا دائمًا يذهبون إلى الفنان عبد السلام النابلسي، وتفاجأوا به يقول لهم "مين الولد" في إشارة إلى عمر الشريف اللي قدم هذا الدور وقال "أنا اللي أعمل الدور ده".

قصة فيلم إشاعة حب

وعقب “معاطي” بأن الجزء الثاني من الفيلم كان سيشهد مشاركة الفنانة ماجدة زكي في شخصية أم سعاد حسني، وأن صورة هند رستم اللي عملت قصة الفيلم "إشاعة حب".

وتابع: "وبالفعل كتبت الموضوع وعمر الشريف مضي الفيلم اشاعة حب الجزء الثاني، وقال عمر الشريف وقتها وهذا الفيلم سينجح وهيجيب فلوس، وصرح وقتها برغبته في تقديم فيلم آخر "كينج لير".