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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف معاطي: لم أكتب قصة حياة عادل إمام حتى الآن.. ويجب أن تروى كرواية

يوسف معاطي
يوسف معاطي
هاجر ابراهيم

كشف الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي أن النجم عادل إمام طلب منه كتابة قصة حياته، لكنه لم ينفذ هذا المشروع حتى الآن، موضحًا أن السبب يعود إلى رؤيته الفنية لطبيعة العمل الذي يستحقه مشوار الزعيم.

وقال معاطي، خلال استضافته في الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة "الحياة"، إن قصة حياة عادل إمام يجب أن تُكتب كرواية أدبية عظيمة، توازي في قيمتها وعمقها سيرة شارلي شابلن، لا كعمل درامي تقليدي.


وأضاف: "هو ليس مجرد فنان، بل رمز فني وإنساني كبير في مصر والعالم العربي، لذا لا بد أن تُقدَّم حياته بأسلوب أدبي وفني راقٍ".

وأشار إلى أن عادل إمام نفسه حين تحدث معه حول فكرة تقديم سيرته، قال إن هذا المشروع لا يمكن تنفيذه دون رغبة الأسرة وموافقتها الكاملة، مشددًا على أهمية أن تكون هناك إرادة جماعية داخل أسرته لخروج العمل للنور.

وعن ترشيحه لمن يُجسد شخصية الزعيم، قال معاطي إنه يرى أن الفنان محمد عادل إمام هو الأنسب، مضيفًا: “أحبه جدًا، وله أسلوبه الخاص في الكوميديا، وهو فنان وسيم ودمه خفيف، ويمتلك ما يؤهله لتقديم الدور باقتدار”.

يوسف معاطي عادل إمام شخصية الزعيم

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