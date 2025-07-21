يوسف معاطي: سعيد بالتعاون المرتقب مع يحيى الفخراني.. ووفاة والدتي غيّرت كل شيء في حياتي

أعرب الكاتب والإعلامي يوسف معاطي، عن سعادته بمداخلة الفنان الكبير يحيى الفخراني خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي، والمُذاع على شاشة قناة الحياة، مشيراً إلى وجود مشروع درامي جديد يجمعهما في موسم دراما رمضان المقبل.

وقال معاطي إن هذا التعاون يمثل له أهمية خاصة، مضيفاً: "الفن الحقيقي يخرج من القلب، والكاتب الجيد هو من يعبّر عن مشاعره الداخلية بصدق".

وخلال اللقاء، تحدث معاطي عن تجربة فقدان والدته بتأثر بالغ، واصفًا إياها بأنها لحظة فارقة في حياته، قائلاً: "بعد وفاة أمي، كل الأشياء الجميلة غابت عني... كانت تخشى عليّ من الحزن أكثر مما كانت تخاف على نفسها".

وأوضح أنه كان يزورها في المستشفى ويتحدث إليها رغم فقدانها القدرة على السمع، واستعاد ذكرى مؤثرة قائلاً: "الفنان عادل إمام أخبرني أن بعض الناس شاهدوني في الشارع منهارًا من البكاء بسبب مرض أمي".

وتابع: "ذهبت في أحد الأيام لشراء كرسي متحرك لها، لكنها توفيت في الليلة نفسها وهي جالسة عليه... وقفت أمامها في حالة من الانهيار التام".

وأشار معاطي، إلى أن برنامج "الست دي أمي" الذي قدمه، كان نابعًا من قلبه ووفاءً لوالدته، مؤكدًا أن الأم تمثل قيمة كبيرة في حياته.

كما استعرض بعضًا من أعماله الفنية التي تناولت شخصية الأم، من بينها شخصية "ماما نونة" في مسلسل "يتربى في عزو"، ومسلسل "ماما في القسم" من بطولة الفنانة سميرة أحمد، واللذان جسدا مكانة الأم في المجتمع والأسرة المصرية.