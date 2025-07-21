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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رغم ظهوره النادر.. يحيى الفخراني يفاجئ يوسف معاطي: يتربى في عزو الأقرب لقلبي

الفنان يحيى الفخراني
الفنان يحيى الفخراني
قسم التوك شو

قال الفنان يحيى الفخراني: “أنا سعيد أن أسمع صوت الفنان والكاتب المبدع يوسف معاطي، وحرصت على المداخلة حتى أقوله له نورت مصر والحمد لله على سلامتك ووحشتنا”.

ونتمنى أن يكون موجودًا بيننا وأنت فنان موهوب، وكنا نستمتع بما نقدمه من أعمال درامية رائعة، ومسلسل "يتربى في عزو" الأقرب إلى قلبي ومازال مستمرًا في نجاحه.

وشخصية الراحلة كريمة مختار "وماما نونة" وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، وهذا المسلسل ومشهد أكل البليلة وأنا أبكي بأحداث المسلسل هو قصة حقيقية لوفاة والدة يوسف معاطي وكتبه من قلبه.

ووجه الفنان الكبير يحيى الفخراني الدعوة له بأن يعود للكتابة وهذا حق مصر عليه، واحنا بنخسرك والفن بيخسرك وأنت مش موجود في مصر.

وتمنى الفنان يحيى الفخراني أن يكون هناك تعاون مرة أخرى مع يوسف معاطي بعد عودته، وهو مبدع وقدمنا أعمال درامية ناجحة مثل "عباس الأبيض".

وعقب يوسف معاطي أن الفنان يحيى الفخراني فنان كبير وهو أصدق إنسان عرفته في حياتي في الفن أو خارج الفن وهو حالة فنية رائعة.

وأتمنى أن يقدم عمل كوميدي وأن نراه في إطار كوميدي مبهج والكوميديا ليست شيء خفيف، وضرب مثل بشخصية حمادة عزو بمسلسل "يتربى في عزو" وكيف أضحك الناس وأبكاهم.

وعن مسلسل "يتربى في عزو" أشار إلى أن والدتي توفاها الله وكتبت هذا العمل وكان ضمن أحداث المسلسل أن ماما نونة ستموت، ولكن يحيى الفخراني بعد مرور الحلقات ونجاحها قال ما تموتش حتى وصلنا للحلقة 29.

وكشف معاطي ولأول مرة أسرار مشهد وفاة "ماما نونة" وأنه كان يكتب الشهد على الورق وتأثر بشدة ومشهد وفاتها وحدث له انهيار.

وجاء له الدكتور يحيى الفخراني وفور قراءة الورق انهار في البكاء وكان وقتها المسلسل يعرض ولم يكن أحد يعلم أن شخصية ماما نونة ستموت.

يحيى الفخراني يوسف معاطي الفنان يحيى الفخراني يتربى في عزو الدكتور يحيى الفخراني

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