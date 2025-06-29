يحيى الفخراني: أنا دلوقتي في سن الملك لير 80 سنة

أقيم مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية

"الملك لير" بحضور النجم الكبير يحيى الفخراني، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وتحدث الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن تكرار تقديم العرض على مدار سنوات مختلفة، قائلا: " أنا دلوقتي في سن الملك لير ٨٠ سنة.. وبالنسبة لي أحسن لأني هقدم نفس ملامح الشخصية".

ويعود الفنان يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" بعد فترة توقف وذلك على المسرح القومي.

وكشف الدكتور أيمن الشيوي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية ومدير المسرح القومي، في تصريحات صحفية إن مسرحية "الملك لير" من إخراج شادي سرور علي، ستعود قريبا.

مسرحية "الملك لير" من مؤلفات شكسبير، وتدور أحداثها حول الملك لير الذي قرر توزيع ممتلكاته على بناته الثلاث، ومع اختلاف المواقف استولت كل واحدة على ممتلكاته دون مراعاة لشيخوخته.

ورغم تواجده العام الماضي بمسلسل "عتبات البهجة" فضل الفنان يحيى الفخراني عدم التواجد في موسم رمضان 2025، ولم يعلن عن أي مشروعات فنية جديدة.

شارك في بطولة عتبات البهجة كل من جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.