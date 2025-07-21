قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
لم أستطع إحراجها| إيقاف راغب علامة وتهديد مستقبله الفني بمصر.. ما القصة؟
الأهلي يكتسح الملعب التونسي برباعية في وديته بمعسكر تونس
أمين الفتوى: الإيذاء للغير باب خلفي للحرمان من الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف معاطي: عادل إمام منحني ثقته الكاملة.. و"تشرب شاي بالياسمين" كانت مقصود بها الرشوة

الكاتب الكبير يوسف معاطي
الكاتب الكبير يوسف معاطي
هاجر ابراهيم

كشف الكاتب الكبير يوسف معاطي عن كواليس علاقته الفنية والإنسانية مع النجم عادل إمام، مؤكدًا أن بداية تعارفهما جاءت من خلال مقال ساخر كتبه بعنوان "أنا غلبان"، وكان يقصد به الزعيم، مشيرًا إلى أن عادل إمام فنان موهوب للغاية، متواضع، ولم تغيره النجومية.

وقال معاطي، خلال استضافته في الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، إنه تعاون مع الزعيم في العديد من الأعمال بالسينما والمسرح والتلفزيون، موضحًا أن النجم الكبير كان يمنحه حرية كاملة في كتابة الإفيهات، وكان حريصًا على مناقشة كل جملة بدقة، رغم خبرته الطويلة ونجوميته.

وأضاف معاطي: "عادل إمام كان دائمًا حذرًا عند كل إفيه، ويتساءل هل سيضحك الجمهور أم لا، ولم يكن يرتجل أبدًا، مثل الفنانين الكبار يحيى الفخراني وسميرة أحمد، لكنه كان يناقشني كثيرًا ونختلف أحيانًا، لكنه كان يثق بي منذ البداية".

وأشار الكاتب إلى موقف جمعه بالزعيم خلال مونتاج فيلم "مرجان أحمد مرجان"، حيث قرر حذف أحد الإفيهات رغم أنه كان يضحك الجميع، مضيفًا: "كنت جالسًا بجوار عادل إمام والمنتج عماد الدين أديب، وقلت إني سأحذف الإفيه، فوافق عادل قائلًا: (اعمل اللي بيقوله عليه الأستاذ). وبعد ثلاثة أيام كلّمني وسألني عن سبب الحذف، وشرحت وجهة نظري واقتنع بها".

وتحدث معاطي عن بعض الجمل الشهيرة التي أصبحت علامة في الفيلم، مثل: "تشرب شاي بالياسمين"، مؤكدًا أنها كانت تُقال في سياق ساخر كمجاز عن الرشوة، مضيفًا: "لم يكن هناك حينها شاي بالياسمين فعليًا، لكن بعد عرض الفيلم ظهرت منتجات بهذا الاسم، حتى أن إحدى الشركات أرسلت لنا كراتين شاي بالياسمين". كما أشار إلى جملة "لقد وقعنا في الفخ" التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

وأوضح معاطي أن شخصية مرجان أحمد مرجان ترمز لرجل يملك المال ويستطيع شراء كل شيء، لكنه لا يستطيع شراء العلم أو الحب أو الصحة، وهو ما عبّر عنه الفيلم بأسلوب كوميدي يحمل مضمونًا عميقًا.

يوسف معاطي عادل إمام الزعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

وسام أبو علي يعتذر للأهلي وجماهيره: "كنت تحت ضغط.. والمارد الأحمر صنع اسمي"

وسام

شوبير عن اعتذار وسام أبو علي: أخرس كل الألسنة.. وجماهير الأهلي ستفتح لك ذراعيها

حسن شحاتة

رسائل دعم وتمنيات بالشفاء لـ "المعلم" حسن شحاتة من نجوم الكرة المصرية

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد