يوسف معاطي: عادل إمام منحني ثقته الكاملة.. و"تشرب شاي بالياسمين" كانت مقصود بها الرشوة

كشف الكاتب الكبير يوسف معاطي عن كواليس علاقته الفنية والإنسانية مع النجم عادل إمام، مؤكدًا أن بداية تعارفهما جاءت من خلال مقال ساخر كتبه بعنوان "أنا غلبان"، وكان يقصد به الزعيم، مشيرًا إلى أن عادل إمام فنان موهوب للغاية، متواضع، ولم تغيره النجومية.

وقال معاطي، خلال استضافته في الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، إنه تعاون مع الزعيم في العديد من الأعمال بالسينما والمسرح والتلفزيون، موضحًا أن النجم الكبير كان يمنحه حرية كاملة في كتابة الإفيهات، وكان حريصًا على مناقشة كل جملة بدقة، رغم خبرته الطويلة ونجوميته.

وأضاف معاطي: "عادل إمام كان دائمًا حذرًا عند كل إفيه، ويتساءل هل سيضحك الجمهور أم لا، ولم يكن يرتجل أبدًا، مثل الفنانين الكبار يحيى الفخراني وسميرة أحمد، لكنه كان يناقشني كثيرًا ونختلف أحيانًا، لكنه كان يثق بي منذ البداية".

وأشار الكاتب إلى موقف جمعه بالزعيم خلال مونتاج فيلم "مرجان أحمد مرجان"، حيث قرر حذف أحد الإفيهات رغم أنه كان يضحك الجميع، مضيفًا: "كنت جالسًا بجوار عادل إمام والمنتج عماد الدين أديب، وقلت إني سأحذف الإفيه، فوافق عادل قائلًا: (اعمل اللي بيقوله عليه الأستاذ). وبعد ثلاثة أيام كلّمني وسألني عن سبب الحذف، وشرحت وجهة نظري واقتنع بها".

وتحدث معاطي عن بعض الجمل الشهيرة التي أصبحت علامة في الفيلم، مثل: "تشرب شاي بالياسمين"، مؤكدًا أنها كانت تُقال في سياق ساخر كمجاز عن الرشوة، مضيفًا: "لم يكن هناك حينها شاي بالياسمين فعليًا، لكن بعد عرض الفيلم ظهرت منتجات بهذا الاسم، حتى أن إحدى الشركات أرسلت لنا كراتين شاي بالياسمين". كما أشار إلى جملة "لقد وقعنا في الفخ" التي لا تزال عالقة في أذهان الجمهور.

وأوضح معاطي أن شخصية مرجان أحمد مرجان ترمز لرجل يملك المال ويستطيع شراء كل شيء، لكنه لا يستطيع شراء العلم أو الحب أو الصحة، وهو ما عبّر عنه الفيلم بأسلوب كوميدي يحمل مضمونًا عميقًا.