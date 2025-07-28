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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن موعد انكسار الموجة الحارة التى تشهدها مصر حاليا.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ : “ابتداءً من الاثنين 28 يوليو  تبدأ الراحة التدريجية من موجة الصهد الشديدة والقبة الحرارية اللي ضربت البلاد الفترة الماضية”. 

وأكد "فهيم" خلال تصريحات له،  أن زوال القبة الحرارية سيكون يوم  الثلاثاء 29 يوليو 2025، بعد 3 أيام من الصهد الخانق والحرارة الشديدة، تبدأ الراحة التدريجية من تأثيرات القبة الحرارية يوم الإثنين، وتنتهي تمامًا يوم الثلاثاء .

موعد انكسار الموجة الحارة 

وكشف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " عن أسباب زوال  القبة الحرارية 

1. تغيّر توزيعات الضغط الجوي العلوي:


 المرتفع الجوي اللي كان "حابس" الهواء الساخن في طبقات الجو السفلية بدأ يضعف ويتزحزح شرقًا، مما سمح بمرور تيارات هوائية أقل حرارة.

2. دخول تيارات شمالية بحرية (رطبة وأبرد):


** بداية نشاط نسبي للرياح الشمالية والشمالية الغربية القادمة من البحر المتوسط، واللي بتعمل على تبريد الطبقات السطحية تدريجيًا.

3. انخفاض الضغط السطحي في الصعيد والدلتا:


** ده١ ساعد في تقليل حدة الاحتباس الحراري السطحي وسرّع من تبدد الحرارة المخزنة في التربة والمباني.

وأضاف أن أهم الظواهر المناخية التى تحدث هى الآتي:
انخفاض تدريجي في الحرارة
• القاهرة والدلتا: هتنزل لـ 37 – 39° م
• الصعيد: هتوصل لـ 40 – 41° م بدل من 44
• ليلاً: هتنخفض الحرارة لـ 26 – 27° بدل 30

تحسن ملحوظ في الشعور بالجو،  مع تراجع الرطوبة النسبية الخانقة بالنهار ، وأجواء ألطف مساءً وصباحًا.

الحرارة تبدأ تنخفض من  3 - 5 درجات في معظم المناطق.
كما يقل الصهد والرطوبة ستكون أخف.
• الجو سيكون ألطف بليل وبالنهار هيبقى محتمل أكتر.
 

كما ان هناك  أثر إيجابي على المحاصيل والنباتات كالتالى:
• انخفاض التبخر والاحتياج المائي
•  تقليل احتمالات لسعة الشمس للثمار
•  تحسن في معدلات العقد والتحجيم تدريجياً
 

كما حذر من عدة ظواهر اليوم الاثنين...

 شبورة مائية كثيفة جداً من الساعة 3  لحد 7 صباحًا
على:

• وسط وشمال الدلتا
• الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – دمياط – البحيرة – الإسكندرية
 

وناشد الدكتور محمد فهيم بالقيادة بحذر شديد جدًا على الطرق الزراعية والسريعة ، مع تأخير الخروج للمزارع والجمعيات لما بعد الساعة 7 أفضل بكتير.


حالة الطقس اليوم 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد خلال هذه الفترة ووصلت ذروتها بداية من الجمعة الماضية.

درجات الحرارة 

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية،  أنه اعتباراً من الأربعاء المقبل متوقع انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3: 4 درجة لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة ل 35 درجة .
 

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين 28 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

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