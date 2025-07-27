دون الـ13 جنيها.. أسعار الريال السعودي في البنوك العاملة بمصر

تراجع سعر الريال السعودي في مصر عن مستوى الـ 13 جنيه، بالتزامن مع تراجع جماعي للعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، في البنوك العاملة في مصر .

تراجع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد:

سعر الشراء:13.08 جنيه

سعر البيع: 13.10 جنيه

واستقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الأحد عند :

سعر الشراء:13.08 جنيه

سعر البيع: 13.10 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد:

سعر الشراء:13.03 جنيه

سعر البيع:13.10 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي (HSBC) اليوم الأحد:

سعر الشراء:13.02 جنيه

سعر البيع:13.05 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد:

سعر الشراء:13.01 جنيه

سعر البيع:13.04 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي (CIB) اليوم الأحد:

سعر الشراء:13 جنيها

سعر البيع:13.05 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد:

سعر الشراء:12.98جنيه

سعر البيع:13.05 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد:

سعر الشراء:12.98جنيه

سعر البيع:13.05 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد:

سعر الشراء:12.94جنيه

سعر البيع:13.03 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد:

سعر الشراء:12.93جنيه

سعر البيع:13.04 جنيه

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد:

سعر الشراء:12.59

سعر البيع:13.05 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك المركزي الأحد

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء و 13.05 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.08 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.03 جنيه للبيع

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في الجمارك اليوم الأحد

13.41 جنيه.