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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد بعد التراجع الكبير.. الأخضر يودع الـ49 جنيهًا رسميًا

سعر الدولار اليوم الأحد بعد التراجع الكبير.. الأخضر يودع الـ49 جنيهًا رسميًا
سعر الدولار اليوم الأحد بعد التراجع الكبير.. الأخضر يودع الـ49 جنيهًا رسميًا

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 27-7-2025 تراجعًا جديدا في غالبية البنوك ليهبط عن 49 جنيهًا، وسط استمرار تحسن مؤشرات الأداء النقدي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف وتعزيزًا للثقة في السياسات الاقتصادية التي يتبعها البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم مصر

يعكس هذا التراجع في سعر الدولار اليوم مصر استقرارًا مدعومًا بتدفقات نقدية قوية من مصادر متعددة، منها ارتفاع حصيلة الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بجانب الإجراءات الصارمة التي ينتهجها البنك المركزي لضبط السوق.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم بنك مصر انخفاضًا جديدًا، حيث بلغ 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، مقارنة بمستويات أعلى خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى استمرار التوازن النقدي داخل البنك.

الدولار

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

أما في البنك الأهلي المصري، فقد تراجع الدولار إلى 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، ضمن موجة الانخفاض التي تشهدها معظم البنوك العامة والخاصة على حد سواء.

سعر الدولار في البنك اليوم

في ظل هذا التراجع، سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع، بتراجع نسبته 0.387% مقارنة بالأسعار السابقة.

أما بنك HSBC، فقد بلغ سعر الشراء 48.83 جنيه وسعر البيع 48.93 جنيه، بتراجع قدره 0.428%.

بينما استقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع، دون تغيير عن أمس.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27-7-2025

وفيما يلي تفاصيل أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم:

البنك العربي الأفريقي (AAIB):
الشراء: 48.85 جنيه
البيع: 48.95 جنيه
نسبة التغير: -0.387%

بنك HSBC:
الشراء: 48.83 جنيه
البيع: 48.93 جنيه
نسبة التغير: -0.428%

بنك القاهرة:
الشراء: 49.04 جنيه
البيع: 49.14 جنيه
نسبة التغير: 0% (ثبات)

المصرف المتحد:
الشراء: 48.82 جنيه
البيع: 48.92 جنيه
نسبة التغير: -0.428%

بنك فيصل الإسلامي:
الشراء: 48.85 جنيه
البيع: 48.95 جنيه
نسبة التغير: -0.387%

بنك الإسكندرية:
الشراء: 48.83 جنيه
البيع: 48.93 جنيه
نسبة التغير: -0.428%

بنك مصر:
الشراء: 48.85 جنيه
البيع: 48.95 جنيه
نسبة التغير: -0.387%

البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 48.85 جنيه
البيع: 48.95 جنيه
نسبة التغير: -0.387%

البنك الأهلي المصري:
الشراء: 48.85 جنيه
البيع: 48.95 جنيه
نسبة التغير: -0.387%

بنك قطر الوطني QNB الأهلي:
الشراء: 48.81 جنيه
البيع: 48.91 جنيه
نسبة التغير: -0.408%

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

تخدث البنوك أسعار صرف الدولار لحظة بلحظة وفقًا لتحركات السوق، إلا أن الاتجاه العام لهذا الأسبوع يميل نحو الانخفاض التدريجي، وسط حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وانخفاض الطلب على العملة الأمريكية.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم

لا تسجل السوق الموازية حاليًا أي نشاط فعلي في بيع أو شراء الدولار، مع توافره بشكل رسمي في البنوك.

هل الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي أم هبوطي؟

تُظهر المؤشرات أن الدولار يتجه إلى الانخفاض، بفعل السياسة النقدية التقييدية والارتفاع المتتالي في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى مستويات قياسية.

 كما ساهمت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بزيادة المعروض من الدولار في السوق، وهو ما عزز من استقرار الجنيه في الفترة الأخيرة.

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