ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

قدمت مذيعه “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف، تغطية اقتصادية حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا محدودًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك عقب تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 0.4% خلال الأسبوع.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4630 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

وجاء هذا الانخفاض على خلفية بيانات اقتصادية قوية صادرة عن الولايات المتحدة، إضافةً إلى التقدم المحرز في مفاوضات تجارية بين واشنطن وشركائها، ما قلل من الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح شريف سامي، “رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وأضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

اما أسعار الدولار اليوم الأحد 27-7-2025، مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الاحد 27 يوليو 2025، ضمن نشرته الخدمية

سعر الدولار في ميد بنك 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.01 حنيه للشراء 49.11 جنيه للبيع.