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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل غانا بالقمة الروسية الأفريقية: ندعو لحلول دبلوماسية للأزمات ووقف الحرب في أوكرانيا ومكافحة الإرهاب بالساحل

ممثل غانا
ممثل غانا
محمد البدوي

دعا ممثل غانا إلى إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية للأزمات والصراعات الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز التضامن الدولي لمواجهة التحديات الأمنية، ومشددًا على ضرورة مواصلة الحوار من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، إلى جانب تكثيف التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي.

تحديات أمنية تؤدي إلى معاناة ملايين

وقال ممثل غانا، خلال كلمته بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة، إن العالم يواجه تحديات أمنية تؤدي إلى معاناة ملايين الأشخاص، وتتسبب في اضطرابات وانقطاعات بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الجهود الدولية للتعامل مع الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية.

وأضاف أن غانا تدعو إلى إيجاد حلول سلمية لجميع الأزمات والصراعات، معربًا عن ترحيب بلاده باستعداد روسيا لمواصلة الحوار الثلاثي بهدف وقف الحرب في أوكرانيا.

وشدد على أهمية التضامن في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب تعاونًا مشتركًا وتنسيقًا بين الدول المعنية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين روسيا وأفريقيا

وأشار ممثل غانا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين روسيا وأفريقيا يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشعوب، خاصة من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات.

وأكد أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة تمثل فرصة لتعزيز التضامن وتوسيع مجالات الشراكة، داعيًا إلى ترجمة التفاهمات بين الجانبين إلى خطوات عملية ومشروعات ملموسة تحقق مصالح الشعوب وتدعم الاستقرار والتنمية.

مواصلة العمل المشترك بين روسيا والدول الأفريقية

واختتم ممثل غانا كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين روسيا والدول الأفريقية، بما يعزز العلاقات بين الجانبين ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والدولية.

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