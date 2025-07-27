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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في مصر الآن

سعر الدولار في مصر الآن
سعر الدولار في مصر الآن
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) لنحو  49.06 جنيه للشراء و49.16 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة لنحو 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التنمية الصناعية لنحو 49.03 جنيه للشراء و49.13 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست نحو 48.90 جنيه للشراء و49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك ( الشركة المصرفية الدولية، الأهلي الكويتي) نحو  48.87 جنيه للشراء و48.97 جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصر، الأهلي، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي،  فيصل الإسلامي) لنحو  48.85 جنيه للشراء و48.95 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ( المصرف العربي، ،الأهلي المتحد، قناة السويس، ميد بنك،  HSBC، الإسكندرية) ليسجل  48.83 جنيه للشراء و48.93 جنيه للبيع. 

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، الكويتي الوطني،  أبوظبي التجاري،  التعمير والإسكان ) لنحو 48.82 جنيه للشراء و48.92 جنيه للبيع. 

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنوك (العقاري المصري العربي،  قطر الوطني) نحو  48.81 جنيه للشراء و48.91 جنيه للبيع. 

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، البركة) لنحو 48.80 جنيه للشراء و48.90 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 48.81 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

49.06 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار   اليوم الأحد

48.90 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الأحد

48.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم الدولار البنك المركزي بنك مصر

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