مجلس الأمن يبحث اليوم مخاطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على أمن الملاحة العالمية

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الخميس، مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على الأمن البحري، في ظل تزايد المخاوف من استخدام الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية والهجمات السيبرانية في تعطيل الملاحة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ويترأس رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاجتماع، الذي يأتي ضمن أبرز فعاليات الرئاسة اليونانية لمجلس الأمن خلال أكتوبر، تحت عنوان "التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: التداعيات على السلام والأمن"، ومن المقرر أن يقدم إحاطات خلاله مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إيرل كورتيناي راتراي، والصحفي والكاتب فريد زكريا، ورئيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في اليونان ميخائيل بليتساس.

وتحذر مذكرة المفاهيم التي قدمتها اليونان للاجتماع من أن الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والطائرات والمركبات البحرية غير المأهولة وأجهزة الاستشعار المتطورة والتقنيات السيبرانية تعيد تشكيل طبيعة التهديدات في البحار ووسائل مواجهتها.

وتلفت المذكرة إلى أن انخفاض تكلفة هذه التقنيات واتساع إمكانية الحصول عليها قد يمكّنان جهات غير حكومية ذات قدرات عسكرية تقليدية محدودة من إحداث اضطرابات واسعة في المجال البحري، بما يهدد حرية وسلامة الملاحة وأمن البحارة ومسارات التجارة وسلاسل الإمداد، وينعكس على الاستقرار الاقتصادي والأمنين الغذائي والطاقة.

وفي المقابل، يبحث المجلس كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد في تعزيز مراقبة المجالات البحرية، والكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، فضلا عن حماية البنية التحتية البحرية الحيوية.

ومن المتوقع أن تتركز المناقشات كذلك على الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والبنية التحتية البحرية، والآثار المترتبة على اضطراب حركة الشحن بالنسبة للتجارة العالمية وإمدادات الغذاء والطاقة، إلى جانب ضرورة حماية حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.

ويبحث الاجتماع أيضا المخاطر السيبرانية التي تواجه السفن والموانئ وأنظمة الملاحة والاتصالات والكابلات البحرية، والحاجة إلى توسيع تبادل المعلومات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية مع ازدياد اعتماد القطاع البحري على الأنظمة الرقمية والمؤتمتة.

غير أن المناقشات قد تكشف عن اختلافات بين أعضاء المجلس بشأن حجم الدور الذي ينبغي أن يضطلع به مجلس الأمن في تنظيم هذه القضايا؛ إذ تتحفظ روسيا على إدراج الذكاء الاصطناعي بصورة واسعة ضمن اختصاص المجلس، بينما تعارض الصين توسيع دوره ليشمل بعض النزاعات البحرية المحددة، في وقت تختلف فيه مواقف الأعضاء بشأن التعامل مع اضطرابات حرية الملاحة في مناطق من بينها مضيق هرمز والبحر الأسود.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان اليونان ولاتفيا، بمشاركة ثمانية أعضاء آخرين في مجلس الأمن، إنشاء فريق خبراء غير رسمي معني بالتكنولوجيا والسلام والأمن، من المقرر أن يعقد اجتماعه الأول في نوفمبر المقبل لبحث الآثار الأمنية للتطور التكنولوجي وتبادل الخبرات بشأنها.