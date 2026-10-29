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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان:لم ترد تقارير عن أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية 12 صاروخًا باليستيًا

اليابان:لم ترد تقارير عن أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية 12 صاروخًا باليستيًا
اليابان:لم ترد تقارير عن أضرار جراء إطلاق كوريا الشمالية 12 صاروخًا باليستيًا
أ ش أ

 أعلن مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، اليوم الخميس ، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار جراء عملية إطلاق كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم نحو اثني عشر صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه الساحل الشرقي.

وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، قد وجهت الوزارات المعنية بضرورة التحقق بدقة من سلامة الطائرات والسفن، إضافة إلى وجمع المعلومات اللازمة لتحليل الموقف.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن كوريا الشمالية قد أطلقت حوالي اثني عشر صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي، في خطوة وصفها بأنها تبدو بمثابة رد فاتر ورافض لعرض سول إجراء محادثات تهدف إلى تخفيف التوترات الحدودية.

مينورو كيهارا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عملية إطلاق كوريا الشمالية سلامة الطائرات

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