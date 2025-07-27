البورصة اليوم| المؤشر الرئيسي يسجل قمة تاريخية جديدة.. الأسهم تربح 13 مليار جنيه.. عودة المستثمر الأجنبي

البورصة المصرية يوم الأحد:

المؤشر الرئيسي يسجل قمة تاريخية جديدة

رأس المال السوقي يربج 13 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية انطلاقة إيجابية في أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، مدفوعة بعودة ملحوظة للمستثمرين الأجانب نحو الشراء، وسط أداء متباين للمصريين والعرب، مما عزز مؤشرات السوق جميعها للمنطقة الخضراء.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26% ليغلق عند 34554 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة ملحوظة.

فيما ارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بدعم من أسهم القطاعات المالية والاستهلاكية.

وزادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 13 مليار جنيه لتسجل 2.424 تريليون جنيه

نشاط التداول

إجمالي قيم التداول بلغت حوالي 4.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 106 ألف عملية على نحو 1.9 مليار ورقة مالية.

وشملت التداولات 218 شركة مدرجة، ارتفعت منها 95 شركة، وتراجعت 93، واستقرت 30 شركة دون تغيير.

أبرز الأسهم الرابحة والخاسرة

مصر للزيوت والصابون تصدرت المكاسب بارتفاع نسبته 19.99%، تلاها سهم النصر للأعمال المدنية بزيادة 19.33%.

على الجانب الآخر، قاد سهم المالية والصناعية المصرية، التراجعات، بانخفاض 6.29%.

مؤشرات إيجابية

جلسة اليوم حملت مؤشرات إيجابية على أكثر من صعيد، بدءًا من عودة المستثمر الأجنبي، مرورًا بتحسن أداء الأسهم القيادية، وانتهاءً بارتفاع ملحوظ في رأس المال السوقي، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التحسن في الجلسات المقبلة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في دعم ثقة المتعاملين داخل السوق.

18.8 مليار جنيه أرباح البورصة الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.

349.2 مليار جنيه قيم التداول خلال الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 349.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.330 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية.

جاء ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 315.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.912 مليار ورقة منفذة على 547 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 704.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 133.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 175.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.8 ألف عملية.