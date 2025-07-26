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البورصة تربح 18 مليار جنيه الأسبوع الماضي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تربح 18 مليار جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 18.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%.

ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 34125.12 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10284.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 13888.34 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 42078.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 16516.15 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 349.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.330 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية.

وجاء ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 315.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.912 مليار ورقة منفذة على 547 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.44% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.56%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 704.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 133.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.6 مليار جنيه، بحجم تداول 5.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 175.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.2 مليار جنيه بحجم تداول 6.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.8 ألف عملية.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية البورصة المصرية المؤشر الرئيسي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة

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