تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة منتصف التعاملات

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، متأثرًا بضغوط بيعية على أسهم كبرى. في المقابل، سجل مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة مكاسب ملحوظة، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مقابل توجه المصريين للشراء.

أداء المؤشرات حتى منتصف الجلسة:

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% إلى 33745 نقطة.

انخفاض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.22% إلى 41632 نقطة.

هبوط مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.1% إلى 15166 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% إلى 10300 نقطة.