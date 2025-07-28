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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بسويسرا لا تتطلب خبرة.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

تشهد سويسرا في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في الطلب على العمالة الزراعية، ما يجعلها من أبرز الوجهات الأوروبية للراغبين في العمل خارج البلاد، خاصة في ظل اتساع الرقعة الزراعية وتعدد المزارع في مختلف المقاطعات.

ويعتبر العمل في هذا القطاع من الفرص الواعدة، لسهولة الاشتراطات ووفرة الامتيازات المقدمة للعاملين.

وظائف سويسرا 

مزايا العمل في القطاع الزراعي السويسري

العمل في المزارع السويسرية لا يتطلب الحصول على مؤهل علمي عال، كما أنه لا يشترط خبرات مهنية معقدة، ما يفتح المجال أمام فئة كبيرة من الشباب الراغبين في خوض تجربة العمل بالخارج.

وتتنوع المهام داخل المزارع لتشمل جني الفواكه والخضروات، ورعاية الحيوانات وتربيتها، بالإضافة إلى العمل في مزارع الألبان والماشية، مما يتيح الفرصة لاكتساب خبرات عملية في بيئة احترافية ومتطورة.

ومن بين أبرز الامتيازات التي يحصل عليها العاملون في هذا القطاع، تسهيلات كبيرة في الحصول على التأشيرة والإقامة، فضلا عن بدل مواصلات مقدم من صاحب العمل، وتوفير دعم لوجستي وإداري يساهم في تيسير ترتيبات الإقامة والتنقل.

وتعتبر هذه العوامل من نقاط الجذب الرئيسية التي تجعل من سويسرا وجهة مثالية للراغبين في العمل المؤقت أو الموسمي.

الشروط المطلوبة للعمل في مزارع سويسرا

تضع غالبية المزارع السويسرية بعض الاشتراطات الأساسية التي يجب استيفاؤها قبل تقديم طلب العمل، وتشمل ضرورة التمتع بصحة جيدة، والخلو من الأمراض المعدية، وعدم وجود حساسية تجاه الحيوانات.

كما يفضل أن يكون المتقدم لديه معرفة مسبقة بالأعمال الزراعية أو تربية الماشية، ما يعزز فرصه في القبول.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، فهي تشمل جواز سفر ساري المفعول يحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل، بالإضافة إلى عرض عمل رسمي من صاحب مزرعة سويسري يتضمن تفاصيل الوظيفة ومكان السكن، وكشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر بقيمة لا تقل عن 945 يورو، بجانب شهادة حسن سير وسلوك، ورقم شهادة الكفالة، وخطاب دعوة من جهة العمل يوضح عنوان الإقامة، فضلا عن مستوى جيد في اللغة الإنجليزية لتيسير التواصل داخل بيئة العمل.

وتعد سويسرا من الدول الأوروبية الجاذبة للعمالة في القطاع الزراعي، حيث توفر بيئة عمل منظمة، ومستوى معيشة مرتفع، ما يجعلها خيارا مثاليا للباحثين عن فرص عمل بالخارج في عام 2025.

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