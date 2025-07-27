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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بشركة الشرب والصرف الصحي.. قدم الان

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، لعدة وظائف خالية للعمل بعقد مؤقت ،حيث يبدأ يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025 الجاري، التقديم على وظائف شركة الصرف الصحي وذلك وفق الموعد الرسمي للإعلان.

وظائف

الوظيفة المطلوبة

مهندس صيانة ميكانيكية

مدنى هندسه صحيه، انشاءات

مهندس صيانة كهربية

الحصول على بكالوريوس هندسة معتمد من المجلس الأعلى للجامعات وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين

ميكانيكا قوى- سيارات- انتاج

سائق معدات ثقيله

سائق

كهرباء قوى

دبلوم صناعي مناسب

ابتدائية- اعدادية

رخصة قيادة درجه أولى

الحصول على رخصة قيادة ( درجه أولى / ثانيه )

الشروط المطلوبة


1. أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة بنطاق خدمة الشركة وسيتم استبعاد إلى طلب خارج ذلك النعا النطاق.

يتم اثبات السكن بإيصال ( كهرباء- مياه- غاز باسم مقدم الطلب أو والده) أو عقد ايجار مسجل ساري من ثلاث سنوات)- بطاقة سارية ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الأعلان ) .

إلا يزيد من المتقدم عن 35عام في تاريخ الإعلان .

تحديد الموقف من الخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات المقررة ( تحريري عملي- مقابلة شخصيه ) .

اجتياز الكشف الطبي .

العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لجميع الوظائف.

سيتم العمل بنظام العقود المؤقته .

ممنوع منعا باتا النقل أو الإعارة أو الالحاق من الشركة قبل مرور خمس أعوام .

كيفية التقديم للوظائف

يتم سحب ملف التقديم بدءا من يوم السبت الموافق26-7-2025 ،وحتى يوم الخميس الموافق31-7-2025، من مقر نادي النخيل الاجتماعي الرياضي بشارع جسر السويس امام محطة مترو النزهة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ببطاقة الرقم القومى للمرشحوطبقا للمواعيد المقررة لكل وظيفة بالجدول المرفق.

يتم تقديم الملف شامل كود التقديم للوظائف المعلن عنها بنفس مقر سحب الملف اعتبارا من يوم البيت الموافق 2-8-2025 حتى يوم الخميس الموافق 7-8-2025، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ولن يلتفت إلى الطلبات قبل أو بعد المئة المحددة للتقديم.

التقديم على وظيفة سائق معدات ثقيله

عدد 2صورة شخصية
يتم إرفاق صورة من شهادة الميلاد. شهادة المؤهل الدراسي الموقف من التجنيد صورة بطاقة الرقم القومى- سورة رخصة القيادة لوظيفة سائق.

يتم متابعة الاعلان عن مواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الرسمي الالكتروني للشركة www.gcsdc.com.eg).

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