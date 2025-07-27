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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الراتب بالدولار.. 12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

كلية
كلية

يبحث طلاب الثانوية العامة في مصر 2025 عن مسارات دراسية توفر لهم مستقبلا مهني آمن ومواكب لتطورات التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل.

ولم تعد الكليات التقليدية وحدها الخيار الأمثل، بل ظهرت تخصصات جديدة تفتح آفاقا واسعة في قطاعات واعدة، تضمن فرص عمل عالية الدخل، ويوجد منها يقدم الراتب بالدولار.

الراتب بالدولار.. 12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

12 كلية تخصصاتها مطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا

1. كلية الذكاء الاصطناعي

تعد من أبرز التخصصات المطلوبة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث تدخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الصناعة، الطب، التعليم، والأمن السيبراني.
أبرز الوظائف: مهندس تعلم آلي، مطور خوارزميات، محلل بيانات، خبير أمن سيبراني.
متوسط الرواتب: من 12 إلى 50 ألف جنيه شهريا.

2. كلية الحاسبات والمعلومات

تخصصات البرمجة، الروبوتات، والمعلومات الحيوية أصبحت مطلوبة بشكل كبير في السوق المحلي والدولي.
أبرز الوظائف: مهندس برمجيات، مطور روبوتات، باحث معلومات حيوية.
الرواتب: تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه.

3. كلية الهندسة (البرامج الحديثة)

ما زالت الهندسة من التخصصات القوية، خاصة في مجالات الإلكترونيات الدقيقة، الطاقة المتجددة، والهندسة الكيميائية.
الوظائف المتاحة: مهندس طاقة شمسية، مهندس إلكترونيات دقيقة، مهندس كيميائي.
الرواتب: تبدأ من 9 آلاف وقد تصل إلى 30 ألف جنيه.

4. كلية العلوم

توفر تخصصات مثل علوم الحاسب، الجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات فرصا للعمل في مجالات تحليل البيانات، والبحث الجيولوجي.
الوظائف: عالم بيانات، محلل نظم معلومات، خبير استكشاف نفط.
الرواتب: من 8 إلى 25 ألف جنيه شهريا.

5. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

من الكليات الحديثة التي تواكب مشروعات الفضاء والاتصالات الفضائية.
الوظائف: مهندس فضاء، مطور نظم تحكم لطائرات بدون طيار، محلل بيانات فضائية.
الرواتب: من 12 إلى 35 ألف جنيه.

6. كلية النانو تكنولوجي

التخصص الأبرز في تطوير الصناعات الدوائية، الإلكترونية، والزراعية.
الوظائف: باحث تقنيات نانو، مهندس تصنيع نانوي.
الرواتب: من 10 إلى 28 ألف جنيه.

7. كلية التمريض

رغم بعدها عن التكنولوجيا، إلا أن التمريض يشهد طلبا مرتفعا في مصر والعالم.
الوظائف: ممرض، مساعد جراح، ممرض سفر.
الرواتب: تبدأ من 7 آلاف وتصل إلى 18 ألف جنيه، مع فرص للعمل بالخارج.

8. كلية هندسة الفضاء والاتصالات - جامعة زويل

تخصص نوعي يتيح 4 مجالات: تصميم المركبات، أنظمة الفضاء، اتصالات الأقمار، استكشاف الفضاء.
مدة الدراسة 5 سنوات ويقبل طلاب علمي علوم ورياضة.

9. كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء – جامعة القاهرة الدولية

توفر برنامجا دراسيا شاملا في علوم الفضاء والمناخ والاستشعار عن بعد.
تضم 6 أقسام متنوعة وتؤهل الطلاب للعمل في السوق المحلية والدولية.

10. كلية هندسة الطاقة المتجددة – جامعة المنصورة

تخصص مطلوب في مجالات الطاقة الشمسية، الرياح، وتحلية المياه.
يشترط الحصول على مجموع يفوق 90% من شعبة علمي رياضة.

11. كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي

توفر تخصصات مهمة مثل إدارة الموارد السمكية وتكنولوجيا الاستزراع، وتقبل طلاب علمي علوم ورياضة.
متاحة في جامعات كفر الشيخ، أسوان، العريش، والأكاديمية البحرية.

12. كلية علوم الأرض – جامعة بني سويف

من الكليات الجديدة المتخصصة في الجيولوجيا والموارد الطبيعية.
تشمل أقساما مثل جيولوجيا المياه، البترول، الجيوفيزياء.

13. كلية تكنولوجيا صناعة السكر – جامعة أسيوط

تعد الوحيدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتؤهل الخريجين للعمل في الصناعات الغذائية والكيميائية.
تقبل طلاب علمي علوم ورياضة.

الثانوية العامة كلية جامعة تخصصات مطلوبه فرص عمل وظائف

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