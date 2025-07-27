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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منح الجامعات الخاصة 2025 الحق قدم واحصل على خصم وتعليم مجاني

منح الجامعات الخاصة 2025
منح الجامعات الخاصة 2025
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية الحصول على المنح الدراسية المجانية للجامعات، والتي تحرص من خلالها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم الطلاب المتفوقين وغير القادرين ماديا من خلال توفير عدد كبير من المنح الدراسية المجانية سنويا، والتي تشمل العديد من الجامعات الخاصة والدولية في مصر.

تهدف هذه المنح إلى تمكين هؤلاء الطلاب من استكمال تعليمهم في بيئة تعليمية متميزة وحديثة، وتشمل التخصصات المتاحة مجالات مثل الطب، الهندسة، الإعلام، الذكاء الاصطناعي، علوم الكمبيوتر، إدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي وغيرها.

أهم الجامعات التي تقدم منحا مجانية

جامعة الملك سلمان الدولية
جامعة بدر
جامعة المستقبل
الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
الجامعة الألمانية بالقاهرة
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة 6 أكتوبر
الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا
جامعة النيل
جامعة العلمين الدولية
جامعة الجلالة

شروط التقديم العامة للمنح المجانية

للحصول على منحة دراسية، يجب استيفاء عدد من الشروط الأساسية، أبرزها:

الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها عام 2025 فقط.
تحقيق الحد الأدنى من المجموع الذي تحدده وزارة التعليم العالي لكل تخصص.
اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تشترطها بعض الجامعات.
تقديم بحث اجتماعي موثق للحالات الاجتماعية يثبت الحالة الاقتصادية.
ألا يكون الطالب قد تم تسجيله في أي جامعة أخرى من قبل.

خطوات التقديم للمنح المجانية

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي: 

(https://mohe.gov.eg)
2. اختيار قسم "منح الجامعات الخاصة والدولية".
3. تسجيل كافة البيانات الشخصية والأكاديمية المطلوبة بدقة.
4. رفع المستندات المطلوبة مثل:

شهادة الثانوية العامة
بطاقة الرقم القومي
البحث الاجتماعي
صور شخصية
5. متابعة البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف لمعرفة مواعيد المقابلات أو نتائج الترشيح.

منح الجامعة الألمانية لأوائل مطروح

وأعلن محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، عن تخصيص الجامعة الألمانية بالقاهرة منحتين دراسيتين مجانيتين بالكامل لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، في إطار دعم المحافظات الحدودية وتمكين المتفوقين علميا.

تفاصيل المنحة

تشمل المصاريف الدراسية، السكن، الكتب، المواصلات، والمصروف الشهري.
تغطي الدراسة تخصصات مثل

  هندسة (روبوتات، سيارات، طاقة، تصنيع...)
  علوم الكمبيوتر (ذكاء اصطناعي، أمن معلومات...)
  إدارة الأعمال
  التصميم
  التكنولوجيا الحيوية
  العلاج الطبيعي
  الهندسة الصيدلية
  الهندسة المعمارية

شروط الحصول على المنحة

أن يكون الطالب مصريا ومقيدا بإحدى مدارس مطروح الحكومية.
ضمن العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية العامة.
لم يحصل على الثانوية في سنوات سابقة أو انتقل من محافظة أخرى.
الالتزام بجميع لوائح الجامعة والسكن، وتحقيق تقدير جيد على الأقل.
اجتياز اختبار القدرات الخاص بالتخصص.

موعد التقديم النهائي: حتى 15 أغسطس 2025 من خلال مكتب القبول بالجامعة الألمانية بالقاهرة.

منح دراسية

منح تعليم جامعية بجنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن بدء استقبال طلبات الحصول على منح دراسية ببعض الكليات الخاصة، للحاصلين على الثانوية العامة 2025 من أبناء المحافظة فقط، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتعليم الحكومي.

أهم الضوابط للحصول علي المنح الدراسية

التقدم لا يغني عن التقديم في التنسيق الحكومي.
يتم ترتيب الطلاب حسب أعلى مجموع بين المتقدمين.
مفاضلة إضافية في حالة تساوي المجموع بين أكثر من طالب، وتعطى الأولوية للمقيمين بالمحافظة وحاملي شهادات التعليم الثلاث (ابتدائية، إعدادية، ثانوية) من مدارس جنوب سيناء.
التقديم يكون فقط للجامعات المحددة من المحافظة وفق ما يرد إليها من خطابات رسمية.
الطلاب الحاصلون على الثانوية الأزهرية غير مؤهلين للحصول على هذه المنح.

الحد الأدنى للمجموع

88% لشعبة علمي علوم
85% لشعبة علمي رياضة
80% للشعبة الأدبية

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