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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الوادى الجديد: منحة مجانية للتدريب على إنتاج الحرير الطبيعى بالهند

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن فتح باب التقدم للحصول على منحة تدريبية متخصصة فى مجال إنتاج الحرير الطبيعى بدولة الهند وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء أول مركز إقليمى لإنتاج الحرير الطبيعى بالوادى الجديد.

يتم التقديم من خلال الرابط المرفق بالإعلان على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى .

وتضمنت شروط التقدم للمنحة إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين بها وحاصل على بكالوريوس الزراعة قسم وقاية النباتات والأولوية لأوائل الخريجين واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذى يعقد بمقر فرع معهد اللغات وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للمتقدمين المستوفين للشروط.

الوادى الجديد أخبار الوادى الجديد الحرير الهند

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