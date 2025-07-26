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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادى الجديد | منحة مجانية للتدريب على إنتاج الحرير الطبيعى بالهند.. واستمرار فعاليات 100 يوم صحة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظة الوادى الجديد: منحة مجانية للتدريب على إنتاج الحرير الطبيعى بالهند
أعلنت محافظة الوادى الجديد، فتح باب التقدم للحصول على منحة تدريبية متخصصة فى مجال إنتاج الحرير الطبيعى بدولة الهند وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء أول مركز إقليمى لإنتاج الحرير الطبيعى بالوادى الجديد.

يتم التقديم من خلال الرابط المرفق بالإعلان على صفحة المحافظة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وذلك حتى الجمعة الموافق 25 يوليو الجارى.

وتضمنت شروط التقدم للمنحة إجادة اللغة الإنجليزية وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين بها وحاصل على بكالوريوس الزراعة قسم وقاية النباتات والأولوية لأوائل الخريجين واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذى يعقد بمقر فرع معهد اللغات وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقد للمتقدمين المستوفين للشروط.

استمرار فعاليات المرحلة الثالثة من "100 يوم صحة" لليوم التاسع بالوادى الجديد

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة" لليوم التاسع على التوالي، وسط مشاركة فعالة من الفرق الطبية وإقبال متزايد من المواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وشملت أنشطة اليوم التاسع إجراء فحوصات الضغط والسكر والاعتلال الكلوي ضمن المبادرات الرئاسية وخدمات تنظيم الأسرة والمتابعة الدورية للسيدات، وتوقيع الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات فوق 35 سنة، وتطعيمات الأطفال وخدمات رعاية الأم والطفل، وكذلك عقد لقاءات توعوية وتثقيف صحي في الوحدات الصحية والمناطق المستهدفة.

كما استمرت العيادات المتنقلة في تقديم خدمات المبادرة في المناطق البعيدة والأكثر احتياجًا، مع تأكيد فرق الإشراف على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

وتدعو مديرية الشؤون الصحية جميع المواطنين إلى التوجه إلى أقرب نقطة أو وحدة صحية تابعة للمبادرة للاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة، دعمًا لخطة الدولة في تحسين الصحة العامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تجهيز المقار الانتخابية بنطاق مركز بلاط بالوادى استعدادا لانتخابات الشيوخ


أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط التابعة لمحافظة الوادي الجديد عن الإنتهاء من كافة التجهيزات الفنية بمقار اللجان الانتخابية التابعة للمركز وذاك من خلال متابعة كافة الإشتراطات وامداد اللجان بكل مايلزم من مقومات إنارة ومياه وتكيفات ومبردات واستعداد كامل من جميع العاملين والمواطنين بدائره الوحدة المحلية لإجراء الاستحقاق البرلمانى بانتخابات مجلس الشيوخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ومتابعة  سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بضرورة تجهيز للجان الانتخابية وتقديم أفضل الخدمات للناخبين بدائرة الوحدة المحلية.

وفى سياق آخر اكد رئيس مركز بلاط على استمرار مبادرة سوق اليوم الواحد بقرى مركز ومدينة بلاط لبيع السلع والخضروات بأسعار بيع مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين  ، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حيث بشمل السوق الواحد بيع الخضار والفواكه بأسعار تنافسية من خلال توفير السلع للمواطنين في مواقعهم، دعمًا لمحدودي الدخل وتيسيرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات صحة الوادى الجديد

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