موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي

يترقب ملايين المواطنين موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي وبدء الشتوي في مصر، تزامنا مع قرب انتهاء فترة التوقيت الصيفي، وياتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة بإعادة العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، في إطار خطة الدولة للاستفادة من ساعات النهار الأطول خلال أشهر الصيف، وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية والطاقة في الفترات المسائية.

ومن المقرر أن ينتهي التوقيت الصيفي رسميا يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على أن يتم تأخير عقارب الساعة لمدة 60 دقيقة مع حلول منتصف الليل، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في الساعة 12:00 صباحا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

موعد بدء التوقيت الشتوي

يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ليستمر تطبيق هذا التوقيت على مدار ستة أشهر كاملة، حتى نهاية شهر أبريل من عام 2026، حيث يعاد العمل بالتوقيت الصيفي مجددا.

فوائد التوقيت الشتوي 2025

يسهم تطبيق التوقيت الشتوي في تحقيق عدة أهداف، أبرزها:

خفض استهلاك الكهرباء الناتج عن تقليل الاعتماد على الإضاءة المسائية.

تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية من خلال تقارب أوقات الذروة مع فترات النوم.

تحسين استغلال ساعات النهار في الأنشطة اليومية والمهنية والاجتماعية.

توقيت

إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي

كان مجلس الوزراء قد أصدر في مارس 2023 قرارا بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي، بعد سنوات من الإيقاف، ضمن خطة وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

متى يبدأ التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

من المنتظر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، والموافق 30 أبريل، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة مجددا، وذلك بنفس النظام الذي يتم تطبيقه حاليا.

ويأتي هذا التغيير في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ومراعاة الظروف الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار أنماط الحياة اليومية للمواطنين.