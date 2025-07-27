ياسمين عز لـ سيدة: اللي سابك مش هيجيلك معتذر.. هيرجع متزوج ويعول

ردت الإعلامية ياسمين عز، على رسالة سيدة، قائلة: "واحدة بتقولي كانت بتحب واحد وسابها واتجوز، هل في أمل إنه يرجع"؟"؛ لترد عليها ياسمين عز: “اللي سابك مش هيرجع، اللي يرجع ويتجوز حُب عُمْرُه، نسبة لا تذكر، ولا تصل إلى 1%”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”،: “اللي سابك زمانه متجوز ومخلف ومتحمل مسئوليات بيته، فأنتي ريحي نفسك وعيشي حياتك؛ لأنه مش هيرجع معتذر، ولكن هيرجع متزوج ويعول”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”،: “هو مش عايز يعتذر؛ لأنه شايف إنه عمل الصح واتزوج على مسئوليته، لو رجع؛ هيبقى عايز يلقي نظرة على الماضي فقط، وأنتي ما تستنيش حد وعيشي حياتك، وما تصدقيش الأمل الكاذب، وامسحي أي حاجة كانت بتجمعك معاه، وافتركريله الحاجات الوحشة".