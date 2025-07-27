محمد يوسف: معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه.. وجاهزون للموسم الجديد

الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، قال إن الفريق الأول لكرة القدم استفاد بشدة من معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في تونس، وشهد تنفيذ اللاعبين لبرنامج متكامل من الناحية البدنية والفنية، وخوض مباراتين وديتين قبل العودة إلى القاهرة.

وأوضح أن المعسكر حقق أهدافه بالكامل، بعد أن منح الجهاز الفني فرصة لإعداد اللاعبين بالشكل المناسب، وسط أجواء شهدت حالة من التركيز الشديد والحماس، في ضوء التحديات العديدة التي تنتظر الفريق.

وأشار المدير الرياضي إلى أن اللاعبين كانوا في قمة الالتزام والتركيز، وكان هناك حرصا كبيرا على الاستفادة من فترة المعسكر للوصول إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.

وشدد على أن الفريق سيواصل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز دون راحة وبكل قوة، وأن العمل مستمر؛ من أجل تحقيق تطلعات الجماهير والمنافسة على كل البطولات.