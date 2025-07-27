جدول مباريات المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

أسفرت قرعة رابطة الأندية المصرية، لبطولة كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" للموسم الجديد 2025-2026، تواجد المقاولون العرب في المجموعة الأولى رفقة الأهلي.

ويتواجد المقاولون العرب في المجموعة الأولى رفقة الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو ، طلائع الجيش، إنبي ، غزل المحلة.

مباريات المقاولون في دور مجموعات كأس الرابطة

الجولة الأولى : فاركو ضد المقاولون ( ستاد حرس الحدود)

الجولة الثانية : المقاولون راحة

الجولة الثالثة : المقاولون العرب ضد طلائع الجيش ( ستاد عثمان أحمد عثمان - المقاولون)

الجولة الرابعة : الأهلي ضد المقاولون العرب ( ستاد القاهرة)

الجولة الخامسة : المقاولون العرب ضد غزل المحلة ( ستاد عثمان أحمد عثمان - المقاولون)

الجولة السادسة : المقاولون العرب ضد إنبي ( ستاد عثمان أحمد عثمان - المقاولون)

الجولة السابعة : سيراميكا ضد المقاولون العرب ( ستاد هيئة قناة السويس )

وشهدت مراسم القرعة تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، وهم نفس الأندية التي تتواجد في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ، وأجرت الرابطة، قرعة البطولة اليوم الأحد، في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بحضور ممثلي الأندية بعد قرعة الدوري المصري الممتاز.