قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الكهرباء: لأول مرة الشبكة القومية للكهرباء اتحملت بكفاءة 39 ألف ميجا وات
تعديل موعد مباريات منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال ..تفاصيل
البيوت حر مـ وت .. أحمد موسي : استغاثات كثيرة والأهالي في الجيزة لا عندهم كهرباء ولاميه| بث مباشر
منتخب سيدات السلة يحقق فوزه الأول في بطولة الأفروباسكت على حساب أنجولا
متحدث الكهرباء لأحمد موسى: أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضي بتكلفة 14 مليار دولار
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025
محمد يوسف: معسكر الأهلي في تونس حقق أهدافه.. وجاهزون للموسم الجديد
النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع نجم تشيلسي.. تفاصيل
ترامب: الأمر في غزة فظيع للغاية وما يحدث من سرقة للمساعدات فوضى
ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل اتخاذ قرار
بايرن ميونخ يقترب من ضم لويس دياز في صفقة ضخمة بـ75 مليون يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع درجات الحرارة .. هل من الأفضل تناول الآيس كريم يوميا؟

الايس كريم
الايس كريم
هاجر هانئ

في أيام الصيف الحارة، يبدو الآيس كريم وكأنه الحل السحري لتخفيف حرارة الجو، وتحسين المزاج، وإنهاء اليوم بشيء لذيذ، لكن ماذا لو تحول هذا الترفيه البسيط إلى عادة يومية؟ هل يؤثر ذلك على الصحة؟

تأثير تناول الأيس كريم يوميا على الجسم

-مصدر لبعض العناصر الغذائية – ولكن بحذر
يحتوي الآيس كريم على عناصر مهمة مثل الكالسيوم، وفيتامينات A وD، وهي ضرورية لصحة العظام والجهاز المناعي، لكن كمية هذه المغذيات ضئيلة مقارنة بما يحتويه من سكريات ودهون مشبعة. لذلك، لا ينصح بالاعتماد عليه كمصدر غذائي أساسي.

-تقلبات في سكر الدم
تناول كمية صغيرة مثل نصف كوب قد يرفع مستوى السكر في الدم بشكل بسيط، لكن الإفراط في تناوله، خاصة مع الإضافات السكرية، يتجاوز الكمية اليومية الموصى بها من السكريات، مما يسبب تقلبات حادة في مستويات الطاقة والمزاج، وقد يؤدي لاحقًا إلى مقاومة الأنسولين أو زيادة الوزن.

-يمكن جعله أكثر فائدة غذائيًا
بإمكانك رفع القيمة الغذائية لكوب الآيس كريم بإضافة الفواكه الطازجة، أو المكسرات، أو بذور الشيا، هذه الإضافات لا تحسن النكهة فحسب، بل تضيف عناصر غذائية مثل الألياف، والبروتين النباتي، ومضادات الأكسدة.

-الإفراط قد يسبب مشكلات صحية
يرى خبراء التغذية أن الإكثار من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، مثل الآيس كريم، يمكن أن يساهم في الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والسكري.

-يؤثر  مؤقتًا  إيجابيًا  على الحالة النفسية
يشير اختصاصيو علم النفس الغذائي إلى أن تناول الآيس كريم قد يعزز الحالة المزاجية مؤقتًا بفضل ارتباطه بذكريات الطفولة والراحة. لكن مع الوقت، قد يحتاج الشخص إلى كميات أكبر للشعور بنفس المتعة، مما قد يُساهم في الإفراط.

الايس كريم

البدائل الصحية متوفرة ومنعشة عن الأيس كريم 
 

لمن يرغبون في تناول حلوى باردة بشكل متكرر خلال الطقس الحار، هناك بدائل أكثر توازنًا:

-المثلجات المصنوعة من الفاكهة فقط: امزج الفواكه المجمدة واسكبها في قوالب، دون إضافة سكر.

-الزبادي المجمد: افرد طبقة رقيقة من الزبادي اليوناني مع التوت وثلّجها، ثم كسرها إلى قطع.

-آيس كريم الموز: امزج شرائح الموز المجمدة للحصول على قوام يشبه الآيس كريم، ويمكن إضافة القليل من رقائق الشوكولاتة أو الجوز.

المصدر: ‏batonrougeclinic

الآيس كريم الأيس كريم أيام الصيف الحارة حلوى باردة المثلجات المصنوعة الزبادي المجمد آيس كريم الموز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

علوم 91.5% ورياضة 88.44% وأدبي 72.8%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% الأسنان 91.6 %والهندسة 88.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

الكهرباء

أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة

ترشيحاتنا

الدكتور هشام ربيع

المصري للغوص والإنقاذ يكشف سر القضاء على أزمة الغرق بالشواطئ

ياسمين عز

ياسمين عز لسيدة مغربية: الراجل المصري فلة شمعة منورة.. ومعروف على مستوى القارة العربية

ياسمين عز

ياسمين عز لـ سيدة: اللي سابك مش هيجيلك معتذر.. هيرجع متزوج ويعول

بالصور

بالسلالم الهيدروليكية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة وسط البلد

حريق وسط البلد
حريق وسط البلد
حريق وسط البلد

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

فيديو

دنيا سمير غانم وأحمد سعد

غناء أحمد سعد ودنيا سمير غانم .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "روكي الغلابة"

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد