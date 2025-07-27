مع ارتفاع درجات الحرارة .. هل من الأفضل تناول الآيس كريم يوميا؟

في أيام الصيف الحارة، يبدو الآيس كريم وكأنه الحل السحري لتخفيف حرارة الجو، وتحسين المزاج، وإنهاء اليوم بشيء لذيذ، لكن ماذا لو تحول هذا الترفيه البسيط إلى عادة يومية؟ هل يؤثر ذلك على الصحة؟

تأثير تناول الأيس كريم يوميا على الجسم

-مصدر لبعض العناصر الغذائية – ولكن بحذر

يحتوي الآيس كريم على عناصر مهمة مثل الكالسيوم، وفيتامينات A وD، وهي ضرورية لصحة العظام والجهاز المناعي، لكن كمية هذه المغذيات ضئيلة مقارنة بما يحتويه من سكريات ودهون مشبعة. لذلك، لا ينصح بالاعتماد عليه كمصدر غذائي أساسي.

-تقلبات في سكر الدم

تناول كمية صغيرة مثل نصف كوب قد يرفع مستوى السكر في الدم بشكل بسيط، لكن الإفراط في تناوله، خاصة مع الإضافات السكرية، يتجاوز الكمية اليومية الموصى بها من السكريات، مما يسبب تقلبات حادة في مستويات الطاقة والمزاج، وقد يؤدي لاحقًا إلى مقاومة الأنسولين أو زيادة الوزن.

-يمكن جعله أكثر فائدة غذائيًا

بإمكانك رفع القيمة الغذائية لكوب الآيس كريم بإضافة الفواكه الطازجة، أو المكسرات، أو بذور الشيا، هذه الإضافات لا تحسن النكهة فحسب، بل تضيف عناصر غذائية مثل الألياف، والبروتين النباتي، ومضادات الأكسدة.

-الإفراط قد يسبب مشكلات صحية

يرى خبراء التغذية أن الإكثار من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، مثل الآيس كريم، يمكن أن يساهم في الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والسكري.

-يؤثر مؤقتًا إيجابيًا على الحالة النفسية

يشير اختصاصيو علم النفس الغذائي إلى أن تناول الآيس كريم قد يعزز الحالة المزاجية مؤقتًا بفضل ارتباطه بذكريات الطفولة والراحة. لكن مع الوقت، قد يحتاج الشخص إلى كميات أكبر للشعور بنفس المتعة، مما قد يُساهم في الإفراط.

البدائل الصحية متوفرة ومنعشة عن الأيس كريم



لمن يرغبون في تناول حلوى باردة بشكل متكرر خلال الطقس الحار، هناك بدائل أكثر توازنًا:

-المثلجات المصنوعة من الفاكهة فقط: امزج الفواكه المجمدة واسكبها في قوالب، دون إضافة سكر.

-الزبادي المجمد: افرد طبقة رقيقة من الزبادي اليوناني مع التوت وثلّجها، ثم كسرها إلى قطع.

-آيس كريم الموز: امزج شرائح الموز المجمدة للحصول على قوام يشبه الآيس كريم، ويمكن إضافة القليل من رقائق الشوكولاتة أو الجوز.

المصدر: ‏batonrougeclinic