طريقة عمل كانيلوني التورتيلا بأسهل الخطوات

كانيلوني التورتيلا من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كانيلوني التورتيلا، فيما يلي..

مقادير كانيلوني التورتيلا

● تورتيلا

● لحمة مفرومة معصجة

● صلصة

● ملح وفلفل

● بابريكا

● بودرة ثوم

● ميكس جبن مبشورة

● بشاميل

طريقة تحضير كانيلوني التورتيلا



يحشى التورتيلا باللحمة المفرومة ويرص في بايركس

يخلط الصلصة مع الملح والفلفل والبابريكا وبودرة الثوم

يدهن التورتيلا بخليط الصلصة

ثم يضاف البشاميل

وتضاف الجبن على الوجه

ويخبز في الفرن

ويقدم ساخنا

