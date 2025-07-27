طرق مبتكرة لعمل طاسة السجق على الغداء

الأحد 27/يوليو/2025 - 03:00 م 7/27/2025 3:00:00 PM

إذا كنتِ تودين عمل السجق بطريقة مميزة، نقدم لك طريقتين، الأولى طاسة السجق بالجبن والثانية طاسة السجق بالمكرونة.

طريقة عمل طاسة السجق بالجبن:

المكونات:

½ كيلو سجق بلدي مقطع

1 بصلة مقطعة شرائح

1 فلفل ألوان أو رومي شرائح

1 ثمرة طماطم مقطعة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل وبهارات

رشة زعتر (اختياري)

½ كوب جبن موتزاريلا أو رومي مبشورة

2 ملعقة زيت

الطريقة:

في طاسة، شوّحي البصل والثوم في الزيت. أضيفي السجق وقلّبيه حتى ينضج. أضيفي الفلفل والطماطم والصلصة والتوابل، واتركيهم 10 دقائق على نار هادئة. قبل إطفاء النار بدقيقتين، أضيفي الجبن وغطي الطاسة حتى تذوب. قدميه مع عيش محمص أو في ساندويتش.

طريقة عمل طاسة السجق بالمكرونة:

المكونات:

½ كيلو سجق مقطع

250 جم مكرونة (بيني أو اسباجتي)

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم

1 فلفل ألوان مقطع

2 ثمرة طماطم مبشورة

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح، فلفل، زعتر

جبن مبشور للتقديم

الطريقة: