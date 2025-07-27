طرق مبتكرة لعمل طاسة السجق على الغداء

إذا كنتِ تودين عمل السجق بطريقة مميزة، نقدم لك طريقتين، الأولى طاسة السجق بالجبن والثانية طاسة السجق بالمكرونة.
طريقة عمل طاسة السجق بالجبن:
المكونات:
- ½ كيلو سجق بلدي مقطع
- 1 بصلة مقطعة شرائح
- 1 فلفل ألوان أو رومي شرائح
- 1 ثمرة طماطم مقطعة
- 2 ملعقة صلصة طماطم
- ملح وفلفل وبهارات
- رشة زعتر (اختياري)
- ½ كوب جبن موتزاريلا أو رومي مبشورة
- 2 ملعقة زيت
الطريقة:
- في طاسة، شوّحي البصل والثوم في الزيت.
- أضيفي السجق وقلّبيه حتى ينضج.
- أضيفي الفلفل والطماطم والصلصة والتوابل، واتركيهم 10 دقائق على نار هادئة.
- قبل إطفاء النار بدقيقتين، أضيفي الجبن وغطي الطاسة حتى تذوب.
- قدميه مع عيش محمص أو في ساندويتش.
طريقة عمل طاسة السجق بالمكرونة:
المكونات:
- ½ كيلو سجق مقطع
- 250 جم مكرونة (بيني أو اسباجتي)
- 1 بصلة مفرومة
- 2 فص ثوم
- 1 فلفل ألوان مقطع
- 2 ثمرة طماطم مبشورة
- 2 ملعقة صلصة طماطم
- ملح، فلفل، زعتر
- جبن مبشور للتقديم
الطريقة:
- اسلقي المكرونة وصفيها.
- في طاسة، شوّحي البصل والثوم ثم أضيفي السجق.
- أضيفي الفلفل والطماطم والصلصة والتوابل، واتركيهم يتسبكوا.