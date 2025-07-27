قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحق لطالب الثانوية العامة التنازل عن درجات الرأفة وإعادة السنة؟.. توضيح عاجل
المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير السياحة والآثار: محتوي جديد بشكل يومي على منصة تدريب egypt tap
التحفظ على شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها
طلب عاجل من النيابة في واقعة سرقة شقة سفير داخل كمبوند شهير
في استجابة سريعة لـ "صدى البلد".. شركة مياه أسيوط: الطفح بمنطقة الفواخير سببه إلقاء المخلفات
أحزاب الفردي في ندوة "صدى البلد": أصررنا على خوض معترك الشيوخ رغم عدم تواجدنا في القائمة الوطنية.. والأحزاب مسؤولة عن عدم وجود قائمة منافسة
جيران المنزل المنهار بأسيوط: مياه الصرف هتوقع علينا البيوت.. بث مباشر
الزمالك يحضر مراسم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026
رسميا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر هذا الرابط
صفقة وسام أبو علي تحت المجهر.. خالد الغندور يكشف التفاصيل المالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الحشيش يهدد حياتك.. خطر صامت على القلب والمخ والأوعية الدموية

الحشيش
الحشيش
ريهام قدري

تؤكد الأبحاث والدراسات الحديثة أن الحشيش من المخدرات التي لها تأثير على الجسم لا يقل خطورة، بل يهدد أهم الأجهزة الحيوية في الإنسان: القلب والمخ.

مضاعفات قاتلة

الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب المعروف، يحذر من أن الحشيش يرفع من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حتى بين الشباب

 ويضيف: "الحشيش يؤثر على كهرباء القلب، ويسبب اضطرابات في النبض، ويُضعف ضخ الدم للمخ، مما قد يؤدي لفقدان مفاجئ للوعي أو شلل نصفي دائم".

كيف يؤثر على الجسم؟

عند تعاطي الحشيش، ترتفع نسبة مادة الـTHC في الدم، وهي المادة المسؤولة عن التأثير النفسي للمخدر. 

هذه المادة تسبب انقباضات في الأوعية الدموية، وخلل في وظائف الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى:

تسارع ضربات القلب بشكل خطير

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

انخفاض الأوكسجين الواصل للمخ

زيادة احتمالية تكوّن جلطات:

تشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب تعاطوا الحشيش بانتظام يعانون من أعراض قلبية أو نفسية مزمنة بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بينها الاكتئاب الحاد، واضطرابات النوم، ونوبات الهلع القلبي.

وتحذر منظمات الصحة حول العالم من الاستخفاف بالحشيش، خاصة في ظل اتجاه بعض المجتمعات لتقنينه.

ويشدد الخبراء أن "الآثار التراكمية" للحشيش قد تكون أخطر من آثار المخدرات التقليدية، لأنها تضعف الجسم ببطء، وتفتح الباب لأمراض مزمنة يصعب علاجها.

الحشيش الإصابة بالأزمات القلبية جمال شعبان تعاطي الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

وفاء عامر

بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد 27-7-2025 بعد الانخفاض بالأسواق

ترشيحاتنا

أرشيفية

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ

أرشيفية

رقم يخوف.. نكشف الزيادة المفرطة في أعداد أطباء الأسنان في مصر

البابا تواضروس

البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس الخامس

بالصور

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

حكيم ونانسي عجرم يتألقان في مهرجان مراسي

نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم
نانسي عجرم - حكيم

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها
علامات قصور القلب التي تظهر في كاحليك.. تعرف عليها

فيديو

إبراهيم الكرداني

صحيت والنار بتقطع فيا.. إعلامي شهير يروي تجربته مع الحزام الناري

ايمان عبد اللطيف

بسبب فتوى الحشيــش.. أول رد من سعاد صالح بعد أنباء إحالتها للتحقيق

ايمان عبد اللطيف

ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم؟

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد