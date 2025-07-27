الحشيش يهدد حياتك.. خطر صامت على القلب والمخ والأوعية الدموية

تؤكد الأبحاث والدراسات الحديثة أن الحشيش من المخدرات التي لها تأثير على الجسم لا يقل خطورة، بل يهدد أهم الأجهزة الحيوية في الإنسان: القلب والمخ.

مضاعفات قاتلة

الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب المعروف، يحذر من أن الحشيش يرفع من احتمالات الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حتى بين الشباب

ويضيف: "الحشيش يؤثر على كهرباء القلب، ويسبب اضطرابات في النبض، ويُضعف ضخ الدم للمخ، مما قد يؤدي لفقدان مفاجئ للوعي أو شلل نصفي دائم".

كيف يؤثر على الجسم؟

عند تعاطي الحشيش، ترتفع نسبة مادة الـTHC في الدم، وهي المادة المسؤولة عن التأثير النفسي للمخدر.

هذه المادة تسبب انقباضات في الأوعية الدموية، وخلل في وظائف الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى:

تسارع ضربات القلب بشكل خطير

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم

انخفاض الأوكسجين الواصل للمخ

زيادة احتمالية تكوّن جلطات:

تشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن واحدًا من كل خمسة شباب تعاطوا الحشيش بانتظام يعانون من أعراض قلبية أو نفسية مزمنة بعد فترة قصيرة من الاستخدام، بينها الاكتئاب الحاد، واضطرابات النوم، ونوبات الهلع القلبي.

وتحذر منظمات الصحة حول العالم من الاستخفاف بالحشيش، خاصة في ظل اتجاه بعض المجتمعات لتقنينه.

ويشدد الخبراء أن "الآثار التراكمية" للحشيش قد تكون أخطر من آثار المخدرات التقليدية، لأنها تضعف الجسم ببطء، وتفتح الباب لأمراض مزمنة يصعب علاجها.