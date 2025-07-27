نجاح عملية فصل التوأم الملتصقين السوريين سيلين وإيلين

نجحت عملية فصل التوأم الملتصقين السوري "سيلين وإيلين" عبدالمنعم الشبلي، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بقيادة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة صباح اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" عبدالمنعم الشبلي، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.

نجاح عملية فصل التوأم الملتصقين

وكشفت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها علي فيسبوك نجاح عملية التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين".



وكتبت الوكالة :"نجاح عملية فصل التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت (8) ساعات في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الرياض #واس".



وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، أن أُسرة التوأم الملتصق السوري "سيلين وإيلين" كانوا لاجئين لدى الجمهورية اللبنانية، وحملت والدتهما بتوأمٍ من ثلاث أجنة منهما طفلتان ملتصقتان وطفل سليم وغير ملتصق، وتم ولادتهما بتاريخ 28 فبراير 2024م بعملية قيصرية في مستشفى رفيق الحريري بمدينة بيروت، مشيرًا إلى أن التوأم يبلغان من العمر سنة و(5) أشهر، ويبلغ وزنهما مجتمعين (14) كيلوغرامًا.

وقال المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي، إن إجراءات فصل التوائم الملتصقة تسير بسرعة بدعم القيادة، ونتيجة لذلك ارتفع عدد الحالات التي جرى التعامل معها، وأشار إلى أن هذه "لحظات تحمل الكثير من الأمل والألم للتوأم الملتصقين السوريين سيلين وإيلين"، لافتاً إلى أنهما في طريقهما نحو حياة طبيعية جديدة.

وأبان أن التوأم الملتصق السوري، قد وصلتا إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 ديسمبر 2024م بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والدفاع، وتم إدخالهما مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وبعد عدة اجتماعات للفريق الطبي وإجراء فحوصات موسعة ودقيقة للتوأم، تبين أنهما تلتصقان في منطقة أسفل الصدر والبطن، وتشتركان بغشاء القلب والكبد مع احتمال اشتراكهما أيضًا بالأمعاء، وقرر الفريق الطبي بناءً على ذلك إجراء عملية لتمديد الجلد بوضع بالونات طبية تحت الجلد لتكبير حجمه ليتمكن الفريق الجراحي من تغطية الجراح بعد فصلهما، مفيدًا أن العملية تستغرق قرابة (9) ساعات وتُنفذ على (6) مراحل، بمشاركة (24) من الأطباء الاستشاريين والمختصين، إلى جانب الكوادر التمريضية والفنية في تخصصات التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وغيرها من التخصصات المساندة.



وتُعد هذه العملية واحدة من أبرز المهام الجراحية ضمن البرنامج، ومن المتوقع أن تستغرق نحو 9 ساعات، بمشاركة فريق طبي يتجاوز 30 مختصًا بين جراحة وتخدير وتمريض. ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للدور الإنساني للمملكة ومكانتها الرائدة في رعاية الحالات الطبية المعقدة، خاصة للأطفال، تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.